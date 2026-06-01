U 14 časova u Partizanu počinje jedna od potencijalno najvažnijih sjednica klupske skupštine u novijoj istoriji

Sjednica Skupštine FK Partizan ovog ponedeljka 1. juna u 14 časova mogla bi da stavi tačku na otvoreni sukob u najužem rukovodstvu crno-bijelih.

Taj sukob u Humskoj tinja još od prošle jeseni i otkaza treneru Srđanu Blagojeviću odlukom potpredsjednika Predraga Mijatovića, a posle eliminacije iz Evrope, šok-ispadanja iz Kupa od drugoligaša Mačve i ubjedljivog poraza od Čukaričkog (1:4). Posle niza dramatičnih događaja i javnih svađa rukovodilaca, prethodnih dana su mnoge kočnice popustile u tom "ratu", pa je čak došlo i do javno razmijenjenih uvreda između Mijatovića i generalnog direktora Danka Lazovića.

U takvoj situaciji, očekuje se da se delegati klupske skupštine danas od 14 časova svrstaju na jednu od dvije strane - na jednoj je Predrag Mijatović, na drugoj je ostatak uprave, a najizraženije je protiv Mijatovića upravo Lazović, sa kojim je u timu i potpredsjednica za poslovnu politiku Milka Forcan. Ona je prethodnih dana "u rukavicama" odgovarala Mijatoviću, dok je on nju dan pred skupštinu osporio mnogo eksplicitnije i praktično poimence, kao i Lazovića.

Predsjednik Rasim Ljajić pokušavao je da "spusti loptu" pred Skupštinu, apelovao da sve prođe civilizovano i odlučio sa saradnicima da glasanje na skupštini bude tajno, zbog "sve izraženijih pritisaka". Zaprijetio je i krivičnim prijavama svima koji budu uticali na glasanje "pozivima i sugestijama" delegatima. Dan posle, dok su se dvije strane prebrojavale, Predrag Mijatović se u nedelju poslednji oglasio pred Skupštinu i rekao da sa Ljajićem apsolutno nema problem i da ga je kao predsjednik kluba "pustio da radi".

Sve navedeno samo je neposredna uvertira konačnog obračuna u upravi. Bilo je tu još mnogo veoma javnih epizoda, poput vraćanja trenera Srđana Blagojevića preglasavanjem Predraga Mijatovića, njegove javne kritike prodaje Andreja Kostića Milanu prošle zime, na šta je ostatak uprave odgovarao i držao svoju stranu braneći taj transfer.

U takvom kovitlacu, Partizan je posle osvajanja jesenje titule potpuno popustio u Superligi završio na trećem mjestu, iza Zvezde i Vojvodine i sa plasmanom u kvalifikacije za Ligu konferencije. Drastičan pad je započeo krajem jeseni i nije zaustavljen, već produbljen Mijatovićevim imenovanjem Nenada Stojakovića za trenera, a ni posle njega Damir Čakar nije uspio da amortizuje sunovrat forme i rezultata. Na kraju se kao nikad u istoriji kluba vratio smijenjeni Blagojević i odlukom dijela uprave oko Ljajića i Lazovića priveo sezonu kraju - neuspješno.

Uz priču o rezultatskom neuspjehu, biće riječi na današnjoj skupštini i o značajnom smanjenju Partizanovog duga (za 20 miliona eura), kao i o pomoći drżave, koju su obje strane naglašavale kao ključnu za prolazak finansijskih monitoringa UEFA. Biće naglašena stabilizacija omladinske škole, uspesi u mladim kategorijama, kao i povratak filijale crno-bijelih, Teleoptika. u drugi rang iz Srpske lige.

Takođe, biće to i vjerovatno poslednji put da su u Partizanu na okupu zajedno svi članovi uprave koja je došla u klub u jesen 2024. i za koju je već dugo više nego očigledno da ne može zajedno.

Zbog toga, predsjednik Rasim Ljajić sazvao je Skupštinu sa idejom da se zamršena i teška situacija razmrzi, iako po klupskom statutu nije morao da je saziva prije jeseni ili (zakonski) do kraja godine. Ipak, jun je počeo, početak priprema se bliži i dok u klubu ključa, Rusi pišu o tome da trener Blagojević opet odlazi. Ko će voditi Partizan, ko ekipu, a ko će igrati? Pred crno-bijelima su jako važne odluke na svim poljima i zato je ovo jedna od najvažnijih sjednica Skupštne FK Partizan.