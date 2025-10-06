Evropska unija je zabrinuta zbog novog premijera Češke republike.

Pokret ANO pobijedio je na parlametarnim izborima u Češkoj republici i novi premijer biće Andrej Babiš. On je već obavljao funkciju predsjednika Vlade Češke republike u periodu od 2017. do 2021. godine i prema pisanju "Politika", Evropska unija je veoma zabrinuta za budućnost Češke.

ANO je osvojio oko 35 odsto glasova na parlametarnim izborima u Češkoj republici. Koalicija SPOLA (Zajedno), aktuelnog premijera Petra Fijale, osvojila je oko 23 odsto glasova.

Zašto je Evropska unija zabrinuta zbog Babiša?

Evropska unija je izuzetno zabrinuta zbog Babiša jer je on u izbornoj kampanji najavljivao ukidanje vojno-finansijske pomoći Ukrajii. To se kosi sa planovima NATO pakta da se poveća budžet za odbranu svih članica.

Kritičari Babiša smatraju da bi Češka republika mogla da krene u smjeru Slovačke i Mađarske. Konkretno, premijera Slovačke Roberta Fica i premijera Mađarske Viktora Orbana evropski kritičari optužuju da imaju hibridni ili autokratki stil vladavine i sada strahuju da će Češka republika krenuti istim stopama.

"Ako pogledamo njegove izjave i saveznike u Evropi - poput Orbana i onoga što je uradio s Mađarskom - postoji rizik da će i Češku gurnuti ka margini Evropske unije", izjavio je ministar spoljnih poslova Češke republike Jan Lipavski.

Ko je Andrej Babiš?

Andrej Babiš je već bio premijer Češke republike, u periodu od 2017. do 2021. godine. Tada je poražen na parlamentarnim izborima od Fialine koalicije koja je i tada, ali i dalje, snažno podržavala Ukrajinu.

Babiševa stranka ANO je obećala građanima da će ograničiti cijenu energenata, protivi se klimatskim promjenama i migracionim paktovima Evropske unije. Kako piše njemački list, s obzirom da je opozicija odbila bilo kakvu političku saradnju sa njegovom partijom, moraće da traži podršku manjinskih partija, uključujući stranke koje se otvoreno i direktno zagovaraju anti-NATO i anti-EU narativ.

Kako se obogatio Andrej Babiš?

Njegova vrijednost je, prema “Forbsu”, procenjena na oko 4,3 milijarde dolara. Bogatstvo potiče od vlasništva nad agro-hemijskim konglomeratom “Agrofert” koji u svom portfoliu ima više od 200 kompanija.

Bavi se i medijima kada je kupio više medijskih kompanija. Rođen je u Slovačkoj za vreme komunističke diktature, a živeo je i u Švajcarskoj i Francuskoj.

Što se tiče političke karijere, bio je ministar finansija od 2014. do 2017. godine. Potom je bio premijer od 2017. do 2021. godine, a mediji su mu dali nadimak "Češki Tramp".