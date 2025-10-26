Tokom ruskog raketiranja Ukrajine, Rajhe evakuisana u bunker

Izvor: Paul-Philipp Braun / imago stock&people / Profimedia

Njemačka ministarka za ekonomiju i energetiku Katerina Rajhe morala je hitno da se skloni u sklonište tokom ruskih udara na Kijev u noći između 24. i 25. oktobra, kada su poginule dvije osobe, a najmanje 12 povrijeđeno.

Kako prenosi Ukrajinska pravda, pozivajući se na njemačku agenciju dpa, Rajhe je izjavila da je to za nju bilo „bolno iskustvo“.

Dodala je da su veliki ruski napadi postali tužan dio svakodnevnog života za Ukrajince.

„Ta noć mi je još jednom jasno pokazala da ruski napadi na ukrajinsko stanovništvo imaju za cilj da ih iscrpe“, rekla je ministarka.

Rajhe je u Kijev stigla 24. oktobra sa ekonomskom delegacijom u višednevnu posjetu.

Istakla je da napadi na snabdijevanje električnom energijom i grijanjem neposredno pred zimu predstavljaju ozbiljnu prijetnju.

Ministarka je obećala Ukrajini podršku u obnovi oštećene energetske infrastrukture i naglasila da Njemačka neće napustiti ukrajinski narod.

Te noći, najmanje dvije osobe su poginule, a 12 povrijeđeno kao posljedica ruskog napada na Kijev.