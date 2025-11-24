Njemački kancelar Fridrih Merc poručio je da Rusija mora biti za pregovaračkim stolom kako bi mirovni plan za Ukrajinu imao šanse za uspjeh.

Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

"Rusija se mora vratiti za pregovarački sto da bi mirovni plan za Ukrajinu uopšte mogao imati šansu", poručio je njemački kancelar Fridrih Merc na marginama samita EU i Afričke unije u Luandi u Angoli. Procijenio je da diplomatski proboj ove nedelje nije realan.

"Rusija mora biti prisutna za stolom. Ako se to ostvari, svaki napor bio bi opravdan, a u suprotnom, biće potrebno udvostručiti napore", rekao je Merc.

Berlin je pozdravio napredak koji su Amerikanci, Ukrajinci i Evropljani postigli na pregovorima u Ženevi, koji se zasnivaju na nacrtu mirovnog plana od 28 tačaka koji je iznio Vašington. Taj dokument je u prvobitnoj verziji ocijenjen kao previše naklonjen Moskvi.

"Ne očekujem proboj ove nedelje"

"To je mukotrpan proces (...), ne očekujem proboj ove nedelje", rekao je Merc.

Šef američke diplomatije Marko Rubio ranije je izjavio da je "jako optimističan" u pogledu mogućnosti da se "veoma brzo" postigne dogovor.

Njemački kancelar upozorio je da će Evropljani morati odobriti svaki element budućeg mirovnog sporazuma koji se tiče njihove bezbjednosti.

"Nama je važno da mirovni plan za Ukrajinu ne bude dogovoren bez našeg pristanka kada je riječ o pitanjima koja se tiču evropskih interesa i evropskog suvereniteta", rekao je.

SAD i Ukrajina izradili novu verziju okvira

Početna verzija američkog dokumenta izazvala je protivljenje Kijeva i njegovih evropskih saveznika, Pariza, Londona, Berlina i Rima, koji su se u nedelju okupili u Ženevi kako bi spriječili dogovor koji bi izgledao kao kapitulacija Ukrajine.

Nakon tih razgovora, SAD i Ukrajina "izradili su novu, revidiranu verziju okvira za mirovni sporazum", koja bi, prema zajedničkom saopštenju, trebalo "u potpunosti da poštuje suverenitet Ukrajine".

Trampov predlog sadržavao ključne ruske zahtjeve

Početni predlog američkog predsednika Donalda Trampa uključivao je više zahtjeva koji su ključni Moskvi: da Ukrajina preda teritorije, prihvati smanjenje svoje vojske i odrekne se ambicije da pristupi NATO-u.

Predviđena su i zapadna bezbjednosna jamstva za Kijev kako bi se spriječio novi ruski napad.

