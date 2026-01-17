La Norma u francuskim Alpima nudi više od 65 km staza, odličan snijeg i autentičnu planinsku atmosferu po povoljnijim cijenama od poznatih skijališta.

Izvor: Profimedia

Sa više od 300 skijališta i nekim od najvećih i najmodernijih ski-regiona na svijetu, Francuska je jedna od vodećih destinacija za zimski turizam. Raznovrsne staze, pouzdani sniježni uslovi, vrhunski ski-lift sistemi i bogata ponuda smještaja čine je idealnim izborom za porodična putovanja, avanturiste i zahtjevne skijaše.

Smješteno u francuskim Alpima, u dolini Maurienne, skijalište La Norma predstavlja idealnu destinaciju za ljubitelje zime koji traže savršenu kombinaciju pristupačnih staza, autentične planinske atmosfere i porodične udobnosti. Sa više od 65 km uređenih staza pogodnošću za sve nivoe skijaša, od početnika do iskusnih, La Norma je jedan od onih skrivenih dragulja koji osvajaju posjetioce svojim prirodnim ljepotama, odličnim sniježnim uslovima i toplom dobrodošlicom.

Bez prenatrpanih gondola i gužve na stazama, ovo skijalište nudi pravu zimsku oazu: mir, svjež planinski vazduh i pogled koji oduzima dah.

Ono što ovo skijalište izdvaja od ostalih su i povoljne cijene. Ovdje možete da pronađete smještaj, prevoz iz Beograda autobusom i ski-pas za oko 400 eura, a ni hrana nije preskupa kao u drugim mondenskim skijalištima, uključujući i Kolašin i Kopaonik.

Cijene pića u La Normi

- Domaći sirupi: grenadin, menta, jagoda, limun, breskva, ječam Diabolo (sirup + soda) – 4,00 €

- Sirup sa vodom - 2,50 €

- Coca-Cola (obična, zero, cherry) - 4,00 €

- Orangina - 4,00 €

- Oasis Tropical - 4,00 €

- Ice tea - 4,00 €

- Perrier - 4,00 €

- Schweppes (obični ili citrus) - 4,00 €

- Voćni sokovi (jabuka, pomorandža, ananas, kajsija) - 4,00 €

- Limunada - 4,00 €

- San Benedetto voda (negazirana ili gazirana) - 4,50 €

Ko želi dodatak sirupa ili krišku limuna to će ga koštati još 0,50 evra. Red Bull košta 5,00 €, dok je espreso 2,00 €, dupli espreso - 3,50 €, makijato - 2,50 €, produženi espreso - 2,50 € , kapućino i topla čokolada su po 4,00 €, dok za Irish coffee košta 9,00 €.

Ljubitelji kuvanog vina moraće da izdvoje na stazi 5,00 €, dok je čaj 3,50 €. Bijelo vino iz Savoje na čašu treba platiti 4,00 € Chignin Bergeron Jean Vullien - 7,00 € Le Sudiste Chardonnay - 6,00 €.

Što se tiče ponude hrane ona je raznovrsna, ali se uglavnom nude brzi obroci. Tako je pomfrit, koji je, u stvari, mješavina krompira i batata 5 eura, a pileći medaljoni 5,50. Veliki tost-sandvič platićete oko sedam eura, sendvič sa piletinom i svježom salatom 7,90 €, Pulled pork (cijepana svinjetina) ima istu cijenu, kao i kebab, kozji sir sa povrćem piletina sa karijem, kobasice i raclette sir (tradicionalni švajcarsko-francuski polutvrdi sir, najpoznatiji po tome što se savršeno topi).

"Sve je opušteno, ovdje svi dolaze samo radi skijanja, a ne da bi bili viđeni. Aranžman iz Srbije je povoljan, a što se tiče cijenahrane i pića one su manje-više slične kao i u Beogradu. Staze u La Normi su široke, pregledne i uglavnom neopterećene, čak i u špicu sezone. Nema dugih redova za gondole, ni 'sudaranja' na stazama, što je veliki plus. Nema automobila u centru, a pristup stazama je jednostavan", otkriva Uroš.

Barovi na stazi u La Normi nude i komplet obrok koji košta od 13,50 € do 14,40 € i sadrži, na primer, sendvič ili panini (topli sendvič od italijanskog belog hleba, najčešće presječen i zapečen na roštilju ili presi, tako da je spolja hrskav, a iznutra mekan i sočan), plus pomfrit i piće u limenci.

Pečeno domaće pile, koje bi trebalo rezervisati unaprijed plaća se 21,90 €, dok Pierrade, specijalitet od mesa na vrućem kamenu - govedina, piletina, patka, košta 10 € po osobi. Ko se odluči za jelo dana platiće ga 10,50 €.

Što se tiče užine i slatkiša, Vafle (šećer, Nutella, džem, med, lešnik) su od 4,50 € do 5,00 €, dok je Panini sa Nutellom oko 5,00 €.