Iskusni alpinista navodno je poveo djevojku na opasan noćni uspon na visinu od 3.657 metara, pri temperaturama ispod nule, za koji ona nije bila spremna.

Izvor: MONDO

Austrijske vlasti identifikovale su 33-godišnju Kerstin Gurtner kao ženu koja se smrznula na najvišoj planini u Austriji, Grosglokneru, a njenog partnera, 39-godišnjeg Tomasa Plambergera, tužilaštvo sada tereti za ubistvo iz nehata, pišu lokalni mediji.

Gurtner, koja se na internetu opisivala kao zaljubljenica u zimu i planine, bila je neiskusna planinarka. Njen partner Plamberger, iskusan alpinista, navodno ju je poveo na opasan noćni uspon na visinu od 3.657 metara, pri temperaturama ispod nule, za koji ona nije bila spremna. Njeno tijelo pronađeno je manje od 45 metara od vrha.

Optužbe tužilaštva

Javno tužilaštvo u Inzbruku smatra da je Plamberger, kao organizator uspona, bio odgovoran za njenu bezbjednost,

"Oko dva sata ujutro optuženi je ostavio svoju djevojku nezaštićenu, iscrpljenu, pothlađenu i dezorijentisanu oko 50 metara ispod vršnog krsta Grosgloknera. Žena se smrznula. Pošto je optuženi, za razliku od svoje djevojke, već bio veoma iskusan u alpinskim visokogorskim turama i on je planirao turu, smatran je odgovornim vođom uspona“, stoji u saopštenju tužilaštva.

Rekonstrukcija tragične noći

Tokom kobnog uspona, temperature su se spustile na oko –20°C. Tužioci tvrde da Plamberger nije pozvao pomoć čak ni kada su oko 22:50 časova u blizini vidjeli policijski helikopter. Istražitelji navode da je prvi poziv hitnim službama uputio tek u 1:35 ujutro, nakon čega je utišao telefon.

Prema optužnici, samo 30 minuta kasnije ostavio je Gurtner na zaleđenoj padini, ne iskoristivši termo-deke za hitne slučajeve koje su imali sa sobom. Nadzorna kamera snimila ga je kako se sam spušta u 2:30 ujutro, daleko od mjesta gdje je ostavio partnerku. Hitne službe ponovo je kontaktirao tek sat vremena kasnije, u 3:30.

Odbrana i suđenje

Plambergerov advokat, Kurt Jelinek, odbacuje optužbe. U izjavi za Daily Mail smrt Kerstin Gurtner nazvao je tragičnom, kobnom nesrećom". Početak suđenja zakazan je za februar. Ako bude proglašen krivim za ubistvo iz nehata, Plambergeru prijeti kazna do tri godine zatvora.