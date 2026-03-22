23. dan rata Izraela i Amerike protiv Irana. Situacija nastavlja da eskalira. Gađani Teheran, Natanz, Jerusalim, Dimona i ostala strateška mjesta i gradovi.

Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Balističkim projektilom Iran je sinoć gađao Dimonu, gdje se nalazi glavno nuklearno postrojenje Izraela. Na jugu Izraela, u gradu Aradu, iranski projektil je pogodio cilj - stradalo je 5 ljudi, dok je najmanje 100 povrijeđeno.

Tramp prijeti Iranu uništenjem elektrana ukoliko u roku od 48 sati ne bude otvoren Ormuski moreuz. Iran mu je odgovorio najavom napada na postrojenja za desalinizaciju širom Zaliva i Bliskog istoka.

Rat je do sada odnio više od 3.000 života, a najgora situacija je po tom pitanju u Iranu i Libanu. Zalivske zemlje su pod snažnim iranskim napadima, kao i američke vojne baze u regionu.

Rat iz dana u dan postaje sve brutalniji.

Tramp prijeti Iranu uništenjem elektrana ako ne otvore Ormuski moreuz za 48 sati

Američki predsjednik Donald Tramp zapretio je da će "uništavati" iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati, što je dramatična eskalacija koja se dogodila jedva dan nakon što je govorio o "smirivanju" rata.

"Ako Iran POTPUNO, BEZ IKAKVE PRETNJE, ne otvori ponovno Ormuski moreuz u roku od 48 sati od ovog preciznog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i uništiti njegove razne ELEKTRANE, POČEVŠI OD NAJVEĆE" napisao je američki predsjednik.

Iran odgovorio Trampu najavom napada na postrojenja za desalinizaciju vode

Iranska vojska je objavila da će ciljati energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u regiji ako Donald Tramp ostvari svoje prijetnje uništenjem iranskih termoelektrana.

" Ako neprijatelj napadne iransku naftnu i energetsku infrastrukturu, meta će biti sva energetska, informaciona i infrastruktura za desalinizaciju koja pripada Sjedinjenim Državama i režimu u regiji " rekao je Katam al-Anbija, portparol operativne komande vojske, u izjavi koju je objavila novinska agencija Fars. Nije precizirao na koji se "režim" odnosi.

U iranskom raketnom napadu na grad Arad na jugu Izraela sinoć je ranjeno najmanje 100 osoba, izvijestile su izraelske hitne službe. Jutro nakon napada, objavljene su fotografije koje prikazuju spasilačke ekipe na terenu, među ruševinama zgrada uništenih u napadu.