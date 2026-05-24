Biznismen iz BiH, Ismet K., pronađen je mrtav u Njemačkoj nakon otmice.

Izvor: polizei

Ismet K. (51), biznismen iz BiH, kojeg su nepoznati počinioci oteli na šumskom putu u blizini berlinskog naselja Vajdmanslust, pronađen je mrtav u Njemačkoj.

Ismet, koji je u Nemačkoj kidnapovan u aprilu, pronađen je u petak mrtav u šumovitom području u blizini Potsdama. Berlinska policija je u početku odbila da komentariše.

Podsjetimo, Ismet K. otet je 23. aprila 2026. godine, u berlinskom okrugu Vajdmanslust. Nepoznati počinioci su ga tog jutra na silu uvukli u bijeli kombi i odveli u nepoznatom pravcu. Policija i tužioci od tada istražuju slučaj kao sumnju na nasilni zločin.

Kako je BILD saznao iz istražnih izvora, analiza podataka sa mobilnog telefona 51-godišnjaka na kraju je dovela do otkrića njegovog tijela. Pronađen je u šumovitom području u blizini glavnog grada Brandenburga, a njegovo tijelo je navodno zakopano na dubini većoj od jednog metra.

Vjeruje se da je biznismen preminuo od masivne traume tupim predmetom u vrat i glavu. Prema nezvaničnim informacijama, od njegovog nestanka, nije bilo traga od otmičara, niti je njegova porodica primila zahtjev za otkup.

Još uvijek nema traga od počinilaca. Berlinsko javno tužilaštvo planira da objavi nove informacije o slučaju iduće sedmice.

(Telegraf/MONDO)