U ruskom napadu dronom na autobus u Ukrajini poginulo je 12 osoba, saopštio je lokalni zvaničnik.

Izvor: Twitter/screenshot/UAWeapons

Još sedam ljudi povrijeđeno je u napadu u jugoistočnoj Dnjepropetrovskoj oblasti, izjavio je njen guverner Oleksandr Hanža.

Napad je uslijedio nakon što je Rusija tokom noći lansirala 90 borbenih dronova, od kojih je 14 pogodilo devet lokacija, saopštile su Vazduhoplovne snage Ukrajine.

12 людей загинули на Дніпропетровщині!



російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі!



Попередньо, загинули 12 людей. Ще семеро травмовані, їх госпіталізували до лікарні.



Виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.pic.twitter.com/qExeHFAPjt — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA)February 1, 2026

"Žena i muškarac poginuli su u noćnom napadu na istočni ukrajinski grad Dnjepar", rekao je ranije Hanža.

Rusko granatiranje pogodilo je i centralni dio Hersona na jugu Ukrajine, pri čemu je teško povrijeđena 59-godišnja žena, navodi se u objavi gradske vojne uprave na Fejsbuku.