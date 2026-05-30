Penzioneri će povećane iznose dobiti u drugoj polovini juna, a usklađivanje iznosi svega 0,95 odsto

Majske penzije, koje će biti isplaćene u drugoj polovini juna, biće uvećane za 0,95 odsto, koliko iznosi redovno usklađivanje na osnovu kretanja zarada i cijena u prva četiri mjeseca ove godine, prenosi portal Dan pozivajući se na izvore iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.

Prema tim podacima, minimalna penzija biće povećana sa sadašnjih 451,71 euro na oko 456 eura, što predstavlja rast od približno 4,3 eura. Prosječna penzija, koja je u aprilu iznosila 556,9 eura, nakon usklađivanja trebalo bi da dostigne 562,2 eura, odnosno da bude veća za oko 5,3 eura, prenosi portal Dan.

Povećanje je rezultat zakonske formule za usklađivanje penzija. Kako navodi portal Dan, zarade su u prethodna četiri mjeseca porasle 1,1 odsto, dok su potrošačke cijene povećane za 0,5 odsto. Po važećoj metodologiji, kada je rast zarada veći od rasta cijena, u obračun ulazi 75 odsto rasta zarada i 25 odsto rasta cijena, što daje konačno povećanje od 0,95 odsto.

Ovo je drugo uzastopno usklađivanje manje od jedan odsto. U januaru ove godine penzije su povećane za svega 0,38 odsto, pa su minimalne penzije tada bile veće za 1,71 euro, a prosječne za oko dva eura.

Tokom prošle godine penzije su rasle znatno više. Januarsko usklađivanje iznosilo je 6,85 odsto, majsko 3,1 odsto, a septembarsko 1,98 odsto, što je ukupno donijelo gotovo 12 odsto većih primanja za penzionere, prenosi portal Dan.

Zvaničnu odluku o visini majskog usklađivanja trebalo bi da donese Upravni odbor Fonda PIO početkom juna, dok će isplata povećanih penzija početi nakon 15. juna.

Portal Dan podsjeća da su penzioneri sa minimalnim primanjima dvije godine imali penzije zamrznute na 450 eura, dok se od ove godine i na njih primjenjuje redovno usklađivanje. Nakon dva ovogodišnja povećanja, njihova primanja biće veća za oko šest eura.

Zakonom je predviđeno da se vrijednost penzije za jedan lični bod usklađuje tri puta godišnje – 1. januara, 1. maja i 1. septembra, na osnovu podataka o kretanju potrošačkih cijena i prosječnih zarada u Crnoj Gori.