Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev zaprijetio je Njemačkoj "potpunim uništenjem" njene "visoko hvaljene industrije" u slučaju direktnog sukoba sa Rusijom, te doveo u pitanje samo pravo Savezne Republike na postojanje.

U tekstu objavljenom uoči Dana pobede, Medvedev je optužio Berlin za militarizam i "žeđ za osvetom" zbog poraza u Drugom svetskom ratu. "Njemačkoj preostaje samo izbor između rata i sramotnog pokopa sopstvene državnosti", napisao je Medvedev u gostujućem članku za ruski portal RT.

Dodao je da u slučaju najgoreg scenarija postoji velika vjerovatnoća "međusobnog uništenja", ali da bi to u stvarnosti značilo "kraj evropske civilizacije", dok bi Rusija nastavila da postoji.

Medvedev je takođe osporio pravnu osnovu njemačkog ponovnog ujedinjenja 1990. godine, tvrdeći da nikada nije održan referendum pa je samim tim pravno upitno. Stručnjaci pak podsjećaju da referendum nije bio potreban ni po međunarodnom ni po njemačkom ustavnom pravu. Istočna Njemačka je pristupila Saveznoj Republici prema članu 23 Ustava nakon slobodnih izbora, piše Bild.

U članku kritikuje i ponovno naoružavanje Njemačke te povratak dobrovoljnoj vojnoj službi. Tvrdi da takva militaristička Njemačka nije od koristi smanjenoj i intelektualno oslabljenoj Evropi, već je za Moskvu opasna i nepredvidiva.

Medvedev nije štedio ni njemačkog kancelara Fridriha Merca (CDU), optuživši ga da njemačku ekonomiju gura u propast kroz ponovno naoružavanje. Istakao je da Merz ne shvata da militarizacija ne donosi ekonomski rast.

Optužio je Berlin i da teži nabavci nuklearnog oružja, iako je Merz to više puta demantovao, te upozorio da bi sama prijetnja takvim razvojem događaja za Kremlj mogla biti dovoljan razlog za rat.

"Trenutni politički pravac mogao bi dovesti do gotovo paklenih scenarija", zaključio je.

Medvedev je od početka rata u Ukrajini 2022. godine zauzeo ekstremno tvrd stav, više puta otvoreno preteći nuklearnim napadima na zapadne prijestonice, uključujući Berlin. Njegov najnoviji tekst objavljen je samo dva dana uoči velike vojne parade u Moskvi.