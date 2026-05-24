Ruske rakete i dronovi pogodili više djelova ukrajinske prijestonice, oštećeni muzeji, tržni centri, restorani i kulturne ustanove.

Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy saopštio je da su četiri osobe poginule, dok je gotovo 100 povrijeđeno u masovnom ruskom napadu dronovima i raketama na Kijev tokom noći između 23. i 24. maja.

Napad, koji je trajao više sati, izazvao je veliku materijalnu štetu širom grada, a među pogođenim objektima našli su se brojni lokali, kulturne institucije, muzeji i tržni centri, prenosi Kyiv Independent.

Prema riječima gradonačelnika Kijeva Vitali Klitschko, ruski napad bio je jedan od najvećih ove godine, a oštećenja su registrovana u „svakom okrugu grada“.

Rusija tvrdi da je napad bio odgovor na raniji ukrajinski udar na zgradu koledža i studentski dom u Starobilsku, u okupiranom dijelu Luganske oblasti, gdje je, prema navodima Moskve, poginuo 21 student.

Tonight, the Russians struck Kyiv and other Ukrainian cities and communities. The largest number of missiles was directed at the capital – at ordinary residential buildings, at schools; they burned down a food market, one of Kyiv's oldest markets. The Russian strike effectively… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2026

Kličko je naveo da je tokom napada lansirano 90 raketa i čak 600 dronova.

Rakete i bespilotne letjelice izazvale su ozbiljna oštećenja u centralnim djelovima grada, uključujući istorijski kvart Podil, poznat po pješačkim zonama, restoranima i kulturnim sadržajima.

Među pogođenim objektima bio je i kafić Hogo, koji je otvoren svega dan prije napada.

„Otvorili smo kafić tek juče“, rekao je suvlasnik Jevgen Prusak za Kyiv Independent.

On je ispričao da ga je tokom noći probudio zvuk projektila koji je preletio iznad njegove glave, nakon čega je dobio obavještenje da su prozori lokala razbijeni.

Kafić je oštećen udarnim talasom krstareće rakete koja je pogodila Ukrajinski nacionalni muzej Černobilja, udaljen manje od 100 metara.

Novinari Kyiv Independenta navode da su nakon udara vidjeli plamen i gust dim kako se dižu iz muzeja, dok su djelovi razbijenog stakla bili rasuti stotinama metara ulicama Podila.

Veliku štetu pretrpio je i poznati lanac kafića Zavertailo.

„Svi prozori su polomljeni, a okviri nepovratno savijeni i moraće da budu zamijenjeni“, rekao je suvlasnik Stanislav Zavertailo.

Dodao je da su zidovi ipak izdržali eksploziju, uprkos pucanju po spojevima.

Napad je pogodio i velike tržne centre, uključujući Kvadrat, kao i obližnju Lukjanivsku pijacu, koji su teško oštećeni u raketnim udarima i požarima koji su uslijedili.

Zelenski je naveo da su tri ruske rakete pogodile sistem vodosnabdijevanja, izazvale požare na pijaci i oštetile desetine stambenih zgrada i škola.

Prema podacima Američke privredne komore u Ukrajini, gotovo polovina njihovih članica pretrpjela je štetu ili potpuno uništenje poslovnih prostora.

Kulturne institucije takođe su pretrpjele velika oštećenja. Kijevska opera bila je primorana da odloži izvođenje baleta „Palčica“, dok su pogođeni i stadion Lobanovski, Nacionalna filharmonija, Ukrajinski dom i Nacionalni muzej umjetnosti Ukrajine.

Uprkos razaranju, pojedini lokali već narednog jutra nastavili su sa radom.

„Uključio sam aparat za kafu i vidio da još radi. Onda sam podigao mlin za kafu sa poda — i on je radio. Kupci su počeli da dolaze i nijesam mogao da ih odbijem“, rekao je Prusak.

Stanislav Zavertailo poručio je da je najvažnije to što su svi zaposleni ostali živi.

„Bila je teška godina i ljudi su iscrpljeni, ali najvažnije je da su svi živi. To je najvažnije“, zaključio je on.