Izvor: Ministarstvo odbrane Ukrajine

Ukrajini ponestaje raketa za protivvazduhoplovnu odbranu posle masovne ruske zimske ofanzive, saopštilo je danas Ratno vazduhoplovstvo u Kijevu.

"Danas su poluprazni lansirni sistemi dodeljeni određenim jedinicama i baterije, a to je blago rečeno. Imaju ograničen broj raketa" izjavio je portparol Ratnog vazduhoplovstva Jurij Ihnat za novinsku agenciju Ukrinform.

Ukrajina koristi domaće tehnologije za obaranje dalekometnih ruskih dronova, uključujući presretačke dronove, mobilne artiljerijske jedinice i elektronsko ratovanje, a za presretanju raketa i dalje u velikoj mjeri zavisi od stranih sistema protiv-vazduhoplovne odbrane.

Tokom više od četiri godine rata, Ukrajina se suočavala sa kašnjenjima saveznika i prekidima u isporukama tih sistema.

Sada, pošto se isti sistemi široko koriste i u američko-izraelskom ratu u Iranu, snabdijevanje Ukrajine je dodatno otežano, prenosi Rojters.