Rusija je pokrenula masovni napad dronovima na Kijev kasno uveče 2. maja i on još uvijek traje.

Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine počelo je da upozorava da se jata ruskih dronova kreću ka prestonici nešto pre 22 časa po lokalnom vremenu. Sat vremena kasnije, novinari Kijev independenta sa lica mjesta izvestili su da je protivvazdušna odbrana aktivna iznad grada.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličkoprijavio je eksplozije i pozvao stanovnike da potraže zaklon. Napadi su i dalje u toku, a informacije o žrtvama i šteti još nisu objavljene.

Monitoring grupe su izvestile da je do 30 dronova letelo ka Kijevu, iako te informacije u trenutku objave nisu mogle biti potvrđene.

Ukraine is under attack by Russia again.



Explosions in Kyiv.



Russia is using Geran/Shahed drones for attacks in several regions.pic.twitter.com/2sPr45I2DU — Michiel Hilgeman (@mjhilgeman)May 2, 2026

Vatrogasci su ugasili požare u tri kuće i jednoj dvospratnoj stambenoj zgradi, dok se vatra proširila na još dva susjedna objekta, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. U tim požarima nije bilo žrtava.

Napad na Kijev usledio je dan nakon što je Rusija 1. maja izvela redak masovni napad tokom dana dronovima širom Ukrajine, u kojem je najmanje 12 ljudi povrijeđeno u zapadnom gradu Ternopolju.

⚡️ Russia launched a massive attack on Ukraine during the day and evening on May 2, deploying ~600 drones and 2 ballistic missiles.



Russians targeted Kharkiv, Poltava, Kryvyi Rih, Dnipro, Odesa, Chornomorsk, Mykolaiv, also Sumy and Kyiv regions.



monitoringwar/Telegrampic.twitter.com/9LutdE0wFm — Denys from Ukraine (@GlushkoDenys)May 2, 2026

Grad se nalazi daleko od linija fronta, oko 130 kilometara od poljske granice. Desetine dronova tipa "šahed" napalo je Ternopolj, oštetivši lokalne firme i infrastrukturu, saopštile su vlasti.

Such has been the ferocity of the latest daytime attack, Ukraine has issued another update on projectiles fired by Russia.



Between 8am and 7pm Kyiv time, Russia fired 227 more long-range drones. Ukraine's take-down rate is extraordinary, at 97%



7 which got through hit 6 placespic.twitter.com/ckZRBhqI7c — Tim White (@TWMCLtd)May 2, 2026

Rusijaje 2026. godine pojačala masovne vazdušne napade na ukrajinske gradove, što je dovelo do porasta broja civilnih žrtava.

Ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je 18. aprila da Rusija planira da mjesečno sprovede sedam velikih napada dronovima i raketama na Ukrajinu, piše "Kijev independent".