Najmanje deset osoba stradalo je u novim ruskim napadima širom Ukrajine, dok Kijev tvrdi da je oštro uzvratio pogodivši tri naftna tankera i ratni brod u ruskim lukama.

Izvor: X/AleksKukalov/aborealis940/Printscreen

U ruskim napadima dronovima i projektilima širom Ukraine u posljednja 24 sata poginulo je deset osoba, dok je najmanje 76 ranjeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici, prenosi BBC.

Smrtni slučajevi zabilježeni su u pet regiona, dok Russia nastavlja sa intenzivnim napadima na ukrajinske gradove.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navodi da je tokom noći lansirano čak 269 dronova, od kojih je 249 oboreno ili ometano. Ipak, potvrđeno je 19 direktnih pogodaka dronovima i jedan balističkom raketom na 15 lokacija, dok je dodatna šteta nastala od krhotina oborenih letjelica.

Prema dostupnim informacijama, tri osobe poginule su u Hersonskoj oblasti, po dvije u regionima Odesa, Donjeck i Zaporožje, dok je jedna osoba stradala u Sumskoj oblasti.

Ukrajinski udari na ruske ciljeve

Predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da su u odvojenim napadima pogođena tri naftna tankera, ratni brod i patrolni čamac u ruskim lukama.

On tvrdi da su tankeri dio ruske „flote iz sjenke“, koja se koristi za zaobilaženje zapadnih sankcija uvedenih nakon početka Russian invasion of Ukraine. Detalji o pričinjenoj šteti za sada nijesu objavljeni.

S druge strane, ruska vojska tvrdi da je Ukrajina lansirala najmanje 334 drona, pri čemu je posebno bila na meti Lenjingradska oblast.

Napadi na naftnu infrastrukturu

Izvozni terminali u Rusiji posljednjih sedmica često su meta ukrajinskih napada. Kijev navodi da je tim udarima nanio veliku ekonomsku štetu i poremetio izvoz vrijedan milijarde dolara.

Zelenski je izjavio da je infrastruktura terminala Primorsk na Baltičkom moru pretrpjela značajna oštećenja, uključujući pogođeni tanker, patrolni čamac i ratni brod klase „Karakurt“, koji može nositi krstareće projektile „Kalibr“.

Takođe je naveo da su još dva tankera pogođena dronovima na ulazu u crnomorsku luku Novorosijsk.

„Ti tankeri su se aktivno koristili za prevoz nafte. Sada više neće“, poručio je Zelenski.

Reakcija Moskve

Ruske vlasti uglavnom umanjuju posljedice ovih napada, ali iz Kremlin stižu signali zabrinutosti zbog sve većeg dometa ukrajinskih dronova.

Kremlj je najavio smanjenje obima vojne parade povodom Dan pobjede, koja se obilježava 9. maja, navodeći kao razlog „terorističku prijetnju“ iz Ukrajine.

Ukrajina je u posljednjim mjesecima intenzivirala napade duboko unutar ruske teritorije, dok istovremeno optužuje Moskvu za neselektivne napade na civile.