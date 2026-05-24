Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy odbacio je njemački predlog da Ukrajina dobije status pridružene članice Evropska unija, poručivši da Kijev želi isključivo punopravno i ravnopravno članstvo u evropskom bloku.

Zelenski: „Bez Ukrajine nema potpune Evrope“

Zelenski je u objavi na mreži X istakao da Ukrajina ne prihvata model članstva bez punih prava u Evropskoj uniji.

„Bez Ukrajine ne može biti cjelovitog evropskog projekta, zato i njeno mjesto u Evropskoj uniji mora biti potpuno — punopravno i ravnopravno“, poručio je ukrajinski predsjednik.

Dodao je da je ključno da Ukrajina nastavi pregovore o pristupanju i otvaranju pregovaračkih klastera.

We are actively engaged in diplomatic work with our partners in the European Union to bring Ukraine’s membership in the EU closer. Ukraine is fighting for its life, for its independence, and for the Europe that has lived in peace the longest, that protects people, life and…pic.twitter.com/uZ2ENAGa9l — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)May 23, 2026

Njemačka predložila pridruženo članstvo

Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status „pridružene članice“, što bi joj omogućilo određene pogodnosti, poput učešća na sastancima Evropska komisija i Evropski savjet.

Predsjednica Evropski parlament Roberta Metsola podržala je ideju postepenog pristupa Evropskoj uniji.

Prema njenim riječima, zemljama kandidatima moglo bi biti omogućeno uključivanje u programe kao što su jedinstveno tržište, carinska unija, roming zona, Erasmus+ i Horizon Europe, i prije punopravnog članstva.

Pismo liderima Evropske unije

Volodymyr Zelenskyy poslao je evropskim liderima pismo u kojem je naglasio da Ukrajina ubrzano sprovodi reforme potrebne za ulazak u EU, dok istovremeno predstavlja „bedem protiv ruske agresije“.

„Mi branimo Evropu — u potpunosti, a ne djelimično i bez polovičnih mjera“, naveo je Zelenski.

Pismo je upućeno predsjedniku Evropskog savjeta António Costa, predsjednici Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjedniku Kipar Nikos Christodoulides.

Ukrajina kandidat od 2022. godine

Ukrajina je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji podnijela nekoliko dana nakon početka ruske invazije u februaru 2022. godine.

Status kandidata dobila je iste godine, dok su pristupni pregovori zvanično počeli 2024. godine.