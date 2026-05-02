Predsjednik Francuske Emanuel Makron, njemački kancelar Fridrih Merc, premijer Španije Pedro Sančez samo su neki od lidera država Evropske unije koji će u junu, na najvećem događaju u novijoj istoriji crnogorske diplomatije, boraviti u Tivtu, na Samitu Evropska Unija – Zapadni Balkan, prenose TV Vijesti.

“U savremenoj crnogorskoj istoriji, pogotovo od obnove nezavisnosti, nismo u Crnoj Gori imali francuskog predsjednika niti njemačkog kancelara, tako da je to zaista jedna velika vijest za Crnu Goru. U iščekivanju smo, naravno, i potvrde učešća premijerke Italije, Đorđe Meloni, naravno i svih drugih lidera država članica Evropske unije”, kazao je za Televiziju Vijesti savjetnik predsjednika države za evropske poslove Miloš Radonjić.

Prema trenutnim najavama, očekuje se oko četrdeset delegacija, više stotina novinara i ukupno do hiljadu učesnika, što Samit čini i politički i logistički najkompleksnijim međunarodnim skupom koji je država do sada organizovala.

“Na Samitu se očekuje, zbog njegovog formata, prisustvo čelnika svih država članica Evropske unije, zatim čelnika institucija Evropske unije, kao i lidera država regiona Zapadnog Balkana. Neke delegacije će naravno biti zastupljene u onom formatu koji smo najavili, a to je jedan plus osam članova, dok će neke delegacije imati i nekoliko desetina članova u svojoj delegaciji”, rekao je Radonjić.

Pored predsjednika Jakova Milatovića, koji je domaćin Samita, u organizaciju su uključeni Generalni sekretarijat Vlade, ministarstva vanjskih i evropskih poslova, resori finansija i javne uprave, Uprava policije, Opština Tivat i Aerodromi Crne Gore. Pored tivatskog i podgoričkog, neke od delegacija na Samit će doći sa aerodroma u Dubrovniku.

“I to je na neki način zaista lijep primjer dobre suštinske i regionalne saradnje koju imamo sa Republikom Hrvatskom. Sa druge strane, takođe želim da istaknem činjenicu da kompletna organizacija i priprema za Samit teče u saradnji koja je kontinuirana na svakodnevnoj osnovi sa Evropskim savjetom”, kazao je Radonjić.

Zvanični dio događaja održaće se 5. juna u Porto Montenegru, kada su planirane plenarna sesija i radni ručak lidera.

“I tada će se razgovarati u političkom smislu o politici proširenja + a sa druge strane biće više riječi i o mjerama rane integracije i načinima kako već u ovoj fazi približiti države kandidate Evropskoj uniji i njenim politikama, uključujući i realizaciju Plana rasta”.

Uoči Samita u Tivtu već su održane dvije pripremne posjete timova Evropskog savjeta, takozvane prethodnice, tokom kojih su na terenu provjeravani svi organizacioni, tehnički i bezbjednosni aspekti događaja. Uoči samog Samita očekuje se i završna kontrolna posjeta, kako bi se uskladili svi detalji i potvrdila spremnost za održavanje skupa, prenose TV Vijesti.

“Ne sumnjamo da će zaista pripreme da se odvijaju kao i do sada i da ćemo na kraju imati jedan događaj na koji može biti ponosna cijela Crna Gora”, rekao je Radonjić.

Samit Evropska unija – Zapadni Balkan, naglašava Radonjić, predstavlja događaj koji jasno pokazuje da Crna Gora okuplja Evropu. Poruka koja se time, šalje jeste da je država spremna za članstvo u Evropskoj uniji, ali i da u organizacionom smislu može da bude domaćin događaja najvišeg međunarodnog formata.