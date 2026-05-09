Njemački kancelar Friedrich Merz kritikovao je danas prisustvo slovačkog premijera Robert Fico u Moscow, gdje je održana parada povodom Dana pobjede.

"Robert Fico zna da to nije naš zajednički stav", rekao je Merc na konferenciji za novinare u Stockholm.

"Duboko žalim zbog njegovog prisustva tamo i još ćemo razgovarati sa njim o tom danu u Moskvi", dodao je.

Slovački premijer otputovao je u Moskvu, ali nije učestvovao u proslavama. Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je Fica u subotu u Kremlju.

Putin pohvalio Ficovu "suverenu spoljnu politiku"

"Vaš dosljedan stav u korist očuvanja istorijske istine izaziva poštovanje", rekao je Putin na početku njihovog sastanka, pohvalivši i "suverenu spoljnu politiku" kakvu slovačka vlada nastoji da sprovodi.

Reuters prenosi da je Putin rekao Ficu kako će Rusija učiniti sve da ispuni slovačke potrebe za energijom.