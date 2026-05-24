Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su u toku završni pregovori o sporazumu između Amerike, Irana i više zemalja Bliskog istoka, navodeći da se među temama razgovora nalazi i buduće otvaranje Ormuskog moreuza.

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da su u toku završni razgovori o velikom sporazumu koji uključuje Sjedinjene Američke Države, Iran i više država regiona Bliskog istoka.

Tramp je naveo da je razgovarao sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, emirom Katara šeikom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem, premijerom Katara Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem, kao i sa liderima Pakistana, Turske, Egipta, Jordana i Bahreina.

Prema njegovim riječima, sporazum je "u velikoj mjeri ispregovaran", ali je i dalje potrebno usaglašavanje završnih detalja između SAD, Irana i ostalih uključenih država.

Američki predsjednik je dodao da je odvojeno razgovarao i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

"Razgovor je prošao veoma dobro. Završni aspekti i detalji sporazuma trenutno se razmatraju i uskoro će biti objavljeni", naveo je Tramp.

On je istakao da će, kao dio dogovora, biti otvoren i Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport nafte i gas.