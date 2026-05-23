Američke vlasti terete iračkog državljanina za planiranje više napada u Evropi i SAD

Američki mediji objavili su da je Ivanka Trump navodno bila meta planiranog atentata iza kojeg, prema tvrdnjama istražitelja, stoji irački državljanin povezan sa proiranskim grupama i Islamskom revolucionarnom gardom Irana (IRGC).

Prema navodima lista New York Post, uhapšeni Mohamad Bakr Sad Davud al-Sadi (32) navodno je planirao napad kao čin osvete zbog ubistva iranskog generala Qasem Soleimani, koji je poginuo u američkom napadu dronom u Bagdadu 2020. godine.

Izvori tvrde da je osumnjičeni navodno posjedovao plan kuće Ivanke Tramp i njenog supruga Jared Kushner na Floridi, vrijedne oko 24 miliona dolara.

Prema pisanju američkih medija, al-Sadi je na društvenim mrežama objavljivao prijeteće poruke i mapu područja u kojem porodica Tramp ima rezidenciju, uz poruku da ih „neće zaštititi ni palate ni Tajna služba“.

Osumnjičeni je uhapšen 15. maja u Turkey, nakon čega je izručen Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se suočava sa optužbama za više navodnih napada i pokušaja napada u Evropi i SAD.

Američko Ministarstvo pravde tvrdi da je povezan sa napadima na američke i jevrejske ciljeve, uključujući paljenje objekata i oružane napade u više evropskih gradova.

Istražitelji ga povezuju sa grupom Kataib Hezbolah i iranskim IRGC-om, dok pojedini izvori navode da je bio blizak saradnik Kasema Sulejmanija.

Donald Trump i Bijela kuća nijesu komentarisali navode o mogućem planu atentata.

Prema sudskim dokumentima, al-Sadi je navodno godinama bio aktivan na društvenim mrežama, gdje je objavljivao sadržaj povezan sa iranskim vojnim strukturama, kao i fotografije oružja i prijeteće poruke.

Trenutno se nalazi u pritvorskom centru u Bruklinu, gdje čeka nastavak sudskog postupka.