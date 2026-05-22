Komentar Roberta De Nira o Trampu postao hit na internetu

U pretposljednjoj epizodi svoje emisije “The Late Show”, voditelj Stiven Kolbert u srijedu je doživio zamjenu uloga, pri čemu su mu brojne poznate ličnosti postavljale pitanja iz njegovog čuvenog segmenta Colbert Questionert.

Izvor: Youtube printscreen/ The Late Show with Stephen Colbert

Kada je došao red na oskarovca Roberta De Nira, on je iskoristio priliku da se našali na račun Donalda Trampa.

De Niro, poznat kao otvoreni kritičar američkog predsjednika, postavio je Kolbertu jedno od pitanja koje voditelj inače postavlja svojim gostima.

“Na koji ste broj mislili?”, upitao ga je.

Kolbert je zatim dao duže objašnjenje:

“Postoji nagovještaj koji je odgovor, jer kad god neko odgovori pogrešno, ja uvijek kažem ‘ne’. A kada mi daju tačan odgovor, što se dogodilo bar dva puta – Meril Strip i Itan Hok su pogodili – Itan Hok je odmah rekao: ‘Znam šta je. To je tri.’ Dakle, to je broj na koji sam mislio”, objasnio je voditelj.

“U redu”, bezizražajno je odgovorio De Niro, a zatim iznio poentu:

“Pitam jer sam mislio da je riječ o dva i po miliona. To je broj Epstajnovih dosijea koje Tramp još nije objavio”, rekao je glumac.

Njegova izjava izazvala je burnu i glasnu reakciju publike u studiju.

Sukob između De Nira i Trampa traje godinama.

Glumac ga javno kritikuje još od predsjedničke kampanje 2016. godine, a tokom godina prozivao ga je u intervjuima, govorima na dodjelama nagrada, kampanjama i javnim nastupima.

