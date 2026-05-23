Nakon prikupljenih izjava i sprovedene istrage, D.D. je uhapšen i predat tužilaštvu na dalje postupanje.
U Domu starih u Podgorici uhapšen je D.D. (72), koji se sumnjiči za pokušaj razbojništva nad drugom korisnicom ove ustanove.
“Sumnja se da je D.D, koji je korisnik Doma starih u Podgorici, navedeno krivično djelo izvršio na štetu takođe korisnice ove ustanove, na način što je istu fizički napao u namjeri da joj otuđi novac,
zadavši joj udarac stisnutom pesnicom u predjelu glave”, navode iz policije.
Dalji napad spriječili su zaposleni u Domu starih, koji su odmah reagovali i obavijestili policiju.
Nakon prikupljenih izjava i sprovedene istrage, D.D. je uhapšen i predat tužilaštvu na dalje postupanje.