Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi uskoro moglo da bude novih informacija o pregovorima sa Iranom, ali je istakao da još nema garancija da će razgovori biti uspješni. On je poručio da SAD i dalje insistiraju da Iran ne dođe do nuklearnog oružja.

Američki državni sekretar Marko Rubio nagovijestio je mogućnost novih informacija o pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, tokom obraćanja novinarima u Nju Delhiju u Indiji.

Govoreći pred zvaničnu večeru u ambasadi SAD, Rubio je rekao da bi već tokom dana moglo da bude novosti o razgovorima dvije strane.

"Možda bude vesti kasnije danas. Trenutno nemam ništa novo, ali moguće je da će ih biti malo kasnije. A možda i neće. Nadam se da hoće, ali još nisam siguran", rekao je Rubio.

On je ponovio da je u pregovorima ostvaren određeni napredak, ali je upozorio da i dalje postoje ozbiljne prepreke.

"Postignut je određeni napredak, čak i dok sada razgovaram sa vama, određeni posao se obavlja. Postoji šansa da kasnije danas, sutra ili za nekoliko dana budemo imali nešto da saopštimo", naveo je Rubio.

Dodao je da pitanje Irana mora da bude riješeno, kako je rekao američki predsjednik Donald Tramp, "na ovaj ili onaj način".

Rubio je ponovio i ključne uslove Vašingtona za eventualni dogovor sa Teheranom, uključujući zahtev da Iran ne razvije nuklearno oružje, kao i pitanje slobodnog prolaza kroz Ormuski moreuz bez naplate i predaje obogaćenog uranijuma.

"Ovaj problem će biti riješen, kao što je predsjednik jasno rekao, na ovaj ili onaj način. Nadamo se da će to biti diplomatskim putem", poručio je Rubio.

