Granična policija uhapsila je dva strana državljanina zbog prevare i falsifikovanja isprave, saopšteno je danas iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije

U saopštenju se navodi da su pljevaljski granični policajci, u okviru akcije "Pojačana kontrola kretanja i boravka stranih državljana na teritoriji opština Pljevlja i Žabljak", kontrolisali gradilište na području Žabljaka, te da je tom prilikom zatečena jedna osoba bez ličnih dokumenata.

"Provjerama je utvrđeno da se radi o A.D. (49), državljaninu Kosova, za kojim je, provjerom elektronskih evidencija policije, utvrđeno da je Odjeljenje bezbjednosti Berane raspisalo potragu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo prevara", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da je nakon što je sankcionisan zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima, A.D. uhapšen i predat žabljačkim policajcima radi daljeg postupanja i sprovođenja u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija – Zatvor u Bijelom Polju.

U saopštenju se navodi i da su ulcinjski granični policajci, na graničnom prelazu Sukobin, kontrolisali vozilo marke "tojota" ukrajinskih registarskih oznaka koje je vozio ukrajinski državljanin S.D. (46).

"Prilikom kontrole, imenovani je na uvid dao saobraćajnu dozvolu za koju je pregledom utvrđeno da se radi o falsifikatu. Policijski službenici su o događaju upoznali postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio da se vozilo privremeno oduzme radi daljih provjera, dok je S.D. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave", piše u saopštenju UP.