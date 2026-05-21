Ruski mediji danas pišu o novoj zajedničkoj deklaraciji Vladimira Putina i Sija Đinpinga, rastućem zamoru od ukrajinske teme u Ujedinjenim nacijama, problemima Donalda Trampa unutar Republikanske partije i mogućem dogovoru Vašingtona i Teherana o iranskoj nafti.

Izvor: Profimedia/Alexander Kazakov / Zuma Press

Ruski i kineski predsjednik Vladimir Putin i Si Đinping poslali su iz Pekinga zajedničku poruku o Ukrajini, Iranu i odnosima sa SAD, dok ruski mediji istovremeno pišu da u Ujedinjenim nacijama raste "zamor od ukrajinske teme", a da se Donald Tramp suočava sa pobunom unutar Republikanske partije.

Putin i Si potpisali zajedničku deklaraciju

Ruski predsjednik Vladimir Putin završio je dvodnevnu posjetu Kini, gde je sa kineskim liderom Si Đinpingom potpisao zajedničku deklaraciju o jačanju strateškog partnerstva i stvaranju multipolarnog svijeta.

U dokumentu su Moskva i Peking osudili "provokativne akcije pojedinih nuklearnih sila", pozvali na uklanjanje "osnovnih uzroka ukrajinske krize" i ocijenili da američki i izraelski udari na Iran destabilizuju Bliski istok.

Ruski analitičari ocjenjuju da zajednička izjava pokazuje visok nivo usaglašenosti stavova dvije zemlje o globalnim pitanjima, ali i sve vidljiviju koordinaciju Moskve i Pekinga na međunarodnoj sceni.

Vidi opis Peking i Moskva protiv Vašingtona: Šta piše u zajedničkoj deklaraciji Putina i Sija? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: APA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Russian Foreign Ministry's official/APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Russian Foreign Ministry's official \ apaimages / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: APA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: APA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ujedinjene nacije "umorne" od Ukrajine

Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Alimov izjavio je za ruske medije da u Ujedinjenim nacijama raste zamor od ukrajinske teme.

Prema njegovim riječima, način na koji Zapad forsira pitanje Ukrajine izaziva sve veće nerazumijevanje među članicama UN.

Bivši zamjenik generalnog sekretara UN Sergej Ordžonikidze ocijenio je da je u početku sukoba ukrajinska tema bila dominantna, ali da sada "više nema šta da se promoviše".

Analitičari smatraju da pad pažnje prema Kijevu u međunarodnim institucijama ipak neće natjerati Ukrajinu da brže pristane na kompromis.

Tramp pod pritiskom republikanaca

Ruski listovi pišu i da se američki predsjednik Donald Tramp suočava sa rastućim nezadovoljstvom unutar Republikanske partije.

Povod za nove tenzije bio je pokušaj dela senatora da ograniče Trampova ovlašćenja za vojne akcije protiv Irana.

Iako rezolucija nema velike šanse da ozbiljno ugrozi predsjednika SAD, analitičari smatraju da pokazuje rast unutrašnjih podjela među republikancima, posebno među političarima koji više nemaju ozbiljne izborne ambicije.

Moguć dogovor SAD i Irana o nafti

Ruski eksperti procenjuju da bi Vašington i Teheran mogli da postignu dogovor koji bi uključivao ublažavanje sankcija na iransku naftu u zamijenu za smirivanje situacije u Persijskom zalivu.

Prema navodima ruskih medija, SAD razmatraju privremenu obustavu pojedinih sankcija tokom pregovora, dok Iran traži potpuno ukidanje ograničenja.

Analitičari smatraju da bi eventualni dogovor mogao da doprinese stabilizaciji svetskog tržišta energenata i spriječi novu energetsku krizu.

Rublja među najjačim valutama svijeta

Ruska rublja postala je jedna od najjačih valuta među tržištima u razvoju u 2026. godini.

Prema podacima koje prenosi Blumberg, rublja je od početka godine ojačala više od 18 odsto u odnosu na dolar, zahvaljujući rastu cijena energenata i povećanim prihodima od izvoza nafte i gasa.

Ruski analitičari procjenjuju da bi dolar tokom juna mogao da se kreće između 70 i 76 rubalja, ali upozoravaju da bi nova eskalacija na Bliskom istoku mogla dodatno da promeni stanje na tržištu valuta i energenata.

(TASS/Mondo)