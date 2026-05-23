Tivatska policija rasvijetlila je više krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminala, a zbog sumnje da su učestvovali u krađama i oštećenju imovine procesuirano je sedam maloljetnika

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Kako navode iz policije Odjeljenju bezbjednosti Tivat su podnijete prijave od strane državljana Rumunije i Bosne i Hercegovine, koji su prijavili krađu vozila na više lokacija na području tog grada.

“Odmah po primanju prijava, službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat su ubrzo pronašli sva otuđena vozila i vratili ih vlasnicima, dok su daljom kriminalističkom obradom identifikovali pet maloljetnih lica kao osumnjičene izvršioce ovih krivičnih djela. vozila su pronađena i vraćena vlasnicima. Istragom je utvrđeno da se za ova djela sumnjiči pet maloljetnika uzrasta od 13 do 17 godina”, kazali su iz policije.

Protiv njih su podnijete krivične prijave zbog sumnje da su počinili krivična djela oduzimanje vozila i oštećenje tuđe imovine.

Takođe, službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat rasvijetlili su i krivično djelo krađa, te protiv jednog maloljetnika starog 15 godina podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je iz garažnog

prostora jednog hotela otuđio dva električna bicikla. Otuđeni bicikli su pronađeni kod osumnjičenog i vraćeni vlasniku.

Isti maloljetnik, zajedno sa još dvojicom maloljetnika starosti 14 i 16 godina, sumnjiči se i za krađu tri bicikla od jednog Tivćanina. Protiv njih su takođe podnijete krivične prijave.