Visoki iranski zvaničnik potvrdio je da su razlike sa SAD smanjene, ali da su obogaćivanje uranijuma i kontrola nad Ormuzom i dalje glavne sporne tačke.

Iran i Sjedinjene Države još nisu postigli sporazum, ali su razlike između njih smanjene, izjavio je visoki iranski zvaničnik.

On je istakao da pitanja obogaćivanja uranijuma i kontrola Teherana nad Ormuskim moreuzom i dalje ostaju glavne sporne tačke.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da očekuje velike pomake u razgovorima sa Teheranom, kao i da će dolazak dilomatske delegacije Pakistana pomoći u mirovnim naporima.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je ranije da obogaćeni uranijum ne smije ostati u Iranu i da je to glavni cilj američke intervencije.