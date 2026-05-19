Policija u engleskom okrugu Sari pokrenula je istragu o dva slučaja zlostavljanja djece nakon objavljivanja dokumenata povezanih sa Džefrijem Epstinom.

Policija u engleskom okrugu Sari istražuje dva odvojena izveštaja o se**ualnom zlostavljanju djece, pokrenuta nakon objavljivanja dokumenata povezanih sa Džefrijem Epstinom. U saopštenju objavljenom danas, policija je navela da su to slučajevi iz prošlosti, javlja Skaj njuz.

Istraga je pokrenuta nakon što je Ministarstvo pravde SAD objavilo dosijee o Epstinu, navodi se u saopštenju.

"Jedan izvještaj se odnosi na lokacije u Sariju i Berkširu između sredine 1990-ih i 2000. godine. Drugi se odnosi na sredinu do kraja 1980-ih u zapadnom Sariju. Trenutno nije bilo hapšenja", saopštila je policija.

Dodali su da sve prijave o se**ualnom napadu shvataju ozbiljno i da će raditi na identifikaciji svih mogućih puteva istrage kako bi proverili informacije i prikupili dokaze. Policija je u februaru objavila da provjerava svoje baze podataka u potrazi za starijim navodima koji su se pojavili nakon objavljivanja dosijea.

Pronađen je mrtav mjesec dana nakon hapšenja

Epstin je bio osuđeni se**ualni prestupnik koji je decenijama imao veze sa brojnim političarima, biznismenima i poznatim ličnostima. Prvi put je bio pod ozbiljnom istragom sredinom 2000-ih zbog se**ualnog iskorišćavanja maloljetnih djevojčica na Floridi, ali je 2008. godine postigao kontroverzni sporazum o priznanju krivice sa tužiocima koji mu je omogućio da izbjegne savezno gonjenje i odsluži kratku kaznu sa brojnim beneficijama.

Slučaj je ponovo otvoren 2019. godine, kada je uhapšen pod optužbom za trgovinu maloljetnicima u svrhu se**ualne eksploatacije. Mjesec dana nakon hapšenja, pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku, a zvanično je proglašeno samoubistvom, iako su okolnosti njegove smrti izazvale kontroverze i teorije zavjere.

Nakon njegove smrti, nastavljene su istrage mreže saradnika i pojedinaca povezanih sa njegovim kriminalnim aktivnostima, uključujući dugogodišnju saradnicu Gislen Maksvel, koja je 2021. godine osuđena za pomaganje u regrutovanju i zlostavljanju maloljetnih djevojčica.

Svjedočenje Bila i Hilari Klinton

U to vrijeme je takođe navedeno da su policijske snage na nacionalnom nivou zatražile pristup necenzurisanim verzijama materijala radi potpune procjene. U najnovijem saopštenju nisu navedeni detalji o osumnjičenima ili prirodi optužbi.

Policija je 18. februara takođe prijavila "navode o trgovini ljudima i se**ualnom napadu" u Virdžinija Voteru između 1994. i 1996. godine, ali još nije poznato da li su ovi slučajevi povezani sa novim istragama. Džefri Epstin je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u avgustu 2019. godine, a njegova smrt je proglašena samoubistvom.

Prošlog mjeseca, i Bil i Hilari Klinton su svjedočili pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma o svojim vezama sa pokojnim se**ualnim prestupnikom. Hilari Klinton je tvrdila da nije imala saznanja o Epstinovim zločinima i da se ne sjeća da ga je ikada srela ili razgovarala sa njim, prenosi Index.

Njen muž, Bil Klinton, potvrdio je da je bio prijatelj sa Epstinom, ali je naglasio da je prekinuo vezu prije nego što je finansijer optužen za se**ualni napad. Obojica su negirali bilo kakvu umiješanost u nezakonite aktivnosti.

U međuvremenu, britanski premijer Kir Starmer je i dalje opterećen odlukom o imenovanju Pitera Mandelsona za ambasadora u Sjedinjenim Državama. Mandelson, koji je ranije negirao bilo kakva krivična djela, smijenjen je sa funkcije nakon što su se pojavile nove informacije o obimu njegove veze sa milijarderom.