Ove sezone nije moguće da Akva-park na brdu Topliš bude otvoren, ne krivicom Opštine Budva, već krivicom zakupca zbog dugogodišnjih dugovanja, nefinansiranja obaveza i ignorisanja onoga što su bile ugovorene obaveze, prije svega čuvanje opreme i upravaljanje tim prostorom.

To je u razgovoru za “Vijesti” kazao predsjednik Opština Nikola Jovanović, ističući da se oprema nalazi u izuzetno lošem stanju i grad neće da dozvoli da se lokalitet stavi u funkciju, a da nije bezbjedna za posjetioce, turiste, prije svega maloljetne osobe, koje su najčešći posjetioci te turističke atrakcije.

On je odbacio kao neistinite tvrdnje zakupca, kompanije “ Aquaterra solutions” da je Opština odbila sastanak sa njima.

U otvorenom pismu koje su “Vijesti” objavile, kompanija “Aquaterra solutions” pozvala je Opštinu Budva da u roku od deset dana hitno organizuje sastanak, omogući im nesmetani pristup kompleksu radi obezbjeđenja i procjene štete, te zatražila potvrdu spremnosti lokalne uprave da izvršava obaveze iz ugovora i preduzme mjere za sprečavanje daljeg propadanja kompleksa.

“Nije istina da nije bilo sastanaka sa predstavnicima zakupca. Istina je sasvim drugačija, a to je da trenutni zakupac duguje između 1,3 i 1,5 miliona eura za zakup koji godinama nije uredno izmirivan. Ako se uzmu u obzir i kamate, onda se radi o zaista enormnim sredstvima, čime je ta firma, nažalost, dokazala da nema finansijske sposobnosti da upravlja tim lokalitetom, odnosno da pruža javnu uslugu kakva je akva-park”, naglasio je Jovanović.

Prvi čovjek Budve poručio je da dok ne budu izmirene finansijske obeveze, dok ne bude plaćena zakupnina, utrošak vode, električne energije i svih propratnih dažbina, ne postoji ni zakonska mogućnost da se pregovara o otvaranju Akva parka.

“Ono što se, nažalost, desilo u međuvremenu je propadanje opreme, što prostor čini nebezbjednim za korišćenje. Kao grad ne smijemo da dozvolimo da se taj prostor koristi ukoliko nije u potpunosti siguran i odobren od nadležnih institucija, ukoliko nemamo garanciju da je siguran boravak za naše turiste, kao i djecu koja su dominantni posjetioci. Dok ne bude izmiren dug prema Opštini Budva, neće moći da se taj lokalitet stavi u funkkciju”, istakao je Jovanović.

Ona je naglasio da je Opština Budva od finansijskih institucija, odnosno banaka, obaviještena da je oprema Akva-parka, koja je po njegovom mišljenju u vrlo lošem stanju, založena kao sredstavo obezbjeđenja za određene kreditne aranžmane.

“Tako da zakupac ne raspolaže ni sa tom opremom. U međuvremenu, Opština Budva kako bi naplatila dugovanje pokrenula je postupak prinudne naplate. Ostao je samo dio opreme, ona centralna zgrada, koliko mi je poznato sa par komada namješataja, tako da ne postoji tamo ništa čime bi Opština Budva mogla da namiri potraživanja, a ona su enormna. Ovakve spekulacije kojima se pokušava uzbuniti javnost, samo nas dodatno utvrđuju da takav aranžman ne treba nastaviti, da treba raskinuti ugovor, ponuditi nekom novom zakupcu, ili taj prostor treba da dobije neku novu valorizaciju. Vidjeli smo da rad samo od 60 dana ljeti nije dovoljan i rentabilan”, kazao je Jovanović.

On je naglasio da taj prostor treba modifikovati, te ponuditi neke druge sadržaje koji će biti kao ponuda grada 12 mjeseci i logistika hotelima i privatnom smještaju.

“U narednom periodu donosićemo odluke u tom pravcu”, zaključio je Jovanović.

Opština je sa “Aquaterra solutions” zaključila 24. decembra 2014. ugovor o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti za izgradnju akva-parka na brdu Topliš. Godišnja cijena zakupa četiri hektara opštinske zemlje bila je 255 hiljada eura. Proteklih godina Opštini Budva na ime zakupnine zemljišnog kompaleks, “ Aquaterra solutions” nije uplatila ni centa. Dugogodišnji problem sa zakupcem, kompanijom “Aquaterra solution”, kulminirao je odlukom Opštine da zakupninu za 2019. u iznosu od 215 hiljada eura, što je potvrđeno pravosnažnom presudom Apelacionog suda, naplati prodajom imovine, odnosno inventara u vodenom gradu. Ostatak koji je gotovo dostigao milion eura, na ime zakupnine za protekle četiri godine, Opština je odlučila da sudski naplati od zakupca. Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva je još početkom februara prošle godine godine predao tužbu Privrednom sudu za raskid ugovora s kompanijom “Aquaterra solutions”, zahtijevajući da lokalna uprava preuzme sve izgrađene objekte na parceli na brdu Topliš.

Prodaja imovine nije izvršena, jer su pravni zastupnici kompanije “ Aquaterra soluitions zatražili izuzeće javnog izvršitelja. Javni izvršitelj Darko Rajković izvršio je još u februaru prošle godine procjenu imovine kompleksa Akva park, koja je tada iznosila 648 hiljada eura.

Kompleksa nije radio protekle dvije sezone i izuzetno je lošem stanju, a oprema propada.

Projekat izgradnje akva-parka, kao jedan od najznačajnijih za crnogorsku metropolu turizma, promovisan je 2006. Cijeli projekat pada u vodu jer kiparska kompanija “Numerico trade limited” ne uspijeva da realizuje ideju, ostavljajući milionske dugove Opštini. Slučaj u januaru 2011. preuzima tužilaštvo, kada u Opštinu Budva ulaze inspektori i plijene kompletnu dokumentaciju. Iako je tada bilo govora o jednoj od najvećih korupcionaških afera, jer su dugovi kiparske kompanije pali na “leđa” poreskih obveznika metropole turizma, slučaj je u julu 2021. arhivirao tadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Opština, dok njome upravljaju kadrovi DPS-a, uspijeva da krajem 2014. animira kompaniju “Aquaterra solution”, koja dostavlja na tenderu najpovoljniju ponudu. Firma iza koje je stajao ruski kapital dobija na trodecenijski zakup 41.889 kvadrata opštinske zemlje na Toplišu i pristaje da za dva miliona eura otkupi i opremu španskog proizvođača “Action waterscapes S. L.”, koju je ranije nabavila kiparska kompanija, a koja je godinama bila lagerovana u barskoj luci.

“Aquaterra solution” uspijeva da za dvije godine izgradi veliki vodeni grad, čije je svečano otvaranje bilo u junu 2016. godine.