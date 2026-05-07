Savezni sudija u Njujorku dozvolio je objavljivanje dokumenta koji navodno sadrži oproštajnu poruku preminulog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, ali nije komentarisao da li je riječ o autentičnoj poruci.

"Istraživali su me mjesec dana - nisu pronašli ništa! Zato su ponovo pokrenute optužbe stare 15 godina. Privilegija moći je da izabereš kada ćeš se oprostiti. Šta želite da učinim - da se rasplačem! Nije zabavno, nije vrijedno toga", navodi se u poruci, prema fotografiji objavljenoj u sudskom spisu.

Epstin je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu u avgustu 2019. godine, a njegova smrt zvanično je proglašena samoubistvom.

Vjeruje se da je rukom pisanu poruku pronašao osuđeni ubica i bivši policajac Nikolas Tartaljone, sa kojim je Epstin dijelio ćeliju. To se dogodilo nakon prvog navodnog pokušaja samoubistva nekoliko sedmica prije njegove smrti, takođe u zatvoru.

Odobrena objava

Američki okružni sudija Kenet Karas, koji je vodio Tartaljoneov slučaj, odobrio je objavljivanje oproštajne poruke nakon zahtjeva lista Njujork tajmsa, koji je prošle nedelje pisao o tom dokumentu.

Sudija nije pronašao pravni osnov zbog kojeg bi dokument ostao tajan. Ipak, nije potvrđivao vjerodostojnost poruke niti se bavio pitanjem ko ju je i kada pronašao, smatrajući da to nije važno za odluku o objavljivanju.

"Nijedna strana nije navela nijedan razlog koji bi opravdao da se poruka zapečati", naveo je Karas u presudi.

Priznao krivicu

Poruku su sudu dostavili advokati koji zastupaju Tartaljonea, koji je sa Epstinom dijelio ćeliju približno dvije nedelje u julu 2019. godine, dok su obojica bili u zatvoru na Menhetnu.

Epstin je još 2008. godine priznao krivicu za podvođenje maloljetnica na prostituciju, što je rezultiralo kontroverznim sporazumom i kratkom zatvorskom kaznom. Ponovo je uhapšen u julu 2019. godine, kada je optužen za seksualno iskorišćavanje maloljetnika.

Navodna oproštajna poruka pojavila se u julu 2019. godine nakon što je Epstin pronađen živ u ćeliji s tragovima na vratu, što su vlasti kasnije okarakterisale kao pokušaj samoubistva.

Prema Tartaljoneovim tvrdnjama, poruka se nalazila u knjizi u njihovoj zajedničkoj ćeliji. Epstin je nekoliko sedmica kasnije preminuo u odvojenom incidentu, 10. avgusta.

Tartaljone je poruku pomenuo u intervjuu prošle godine, ali je slučaj ponovo dospeo u fokus javnosti nakon što je Njujork tajms prošlog četvrtka objavio detalje o dokumentu.

Tajms je naveo da savezni istražitelji nikada nisu imali uvid u poruku i da ona nije bila uključena među milione dokumenata koje je Ministarstvo pravde objavljivalo proteklih mjeseci.