"Ulcinjska policija je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici uhapsila Z.K. (40) iz Ulcinja zbog sumnje da je sedmogodišnju djevojčicu primoravala na prosjačenje", saopšteno je iz Uprave policije.

Na teret joj se stavlja krivično djelo trgovina ljudima.

Policija je postupala po prijavi roditelja sedmogodišnje djevojčice, koji su naveli da je osumnjičena Z.K. njihovu maloljetnu ćerku držala u kući i primoravala je na prosjačenje.

Kako dodaju iz UP, policija je došla do sumnje da je Z.K dovodeći oštećenu – svoju sedmogodišnju rođaku u zabludu i održavajući je u zabludi, zloupotrebom povjerenja, odnosa zavisnosti i teških životnih prilika, tokom prethodnih sedam dana primoravala da se bavi prosjačenjem.

“Sumnja se da je Z.K. od maloljetnice zahtijevala da dnevno isprosi od 30 do 40 eura, dok je sav prikupljeni novac morala da predaje sinu osumnjičene, kojeg je Z.K. slala sa djevojčicom kako bi odmah preuzimao novac i predavao ga majci”, navode iz UP.

Takođe, kako se sumnja, Z.K. nije dozvoljavala maloljetnici da se vrati kod svojih roditelja, već ju je držala u svojoj kući i skrivala kada bi je roditelji tražili, kako bi oštećenu zadržala u podređenom položaju radi sticanja protivpravne imovinske koristi prosjačenjem, sve dok maloljetnica nije juče uspjela da pobjegne i sama dođe kući.

“Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Z.K. je, nakon sprovedene kriminalističke obrade, lišena slobode zbog sumnje da je izvršila krivično djelo trgovina ljudima na štetu pomenutog maloljetnog lica”, zaključuju iz UP.