Plejmejker Budućnost Volija, Amerikanac Jogi Ferel, dobio je crnogorsko državljanstvo i uručen mu je pasoš Crne Gore. Na taj način otvorena je mogućnost da konkuriše za nastup u crnogorskoj reprezentaciji.

Ferel je već treću sezonu u Budućnosti, gdje je stigao sa značajnim prethodnim iskustvom, a vrlo brzo se nametnuo kao lider koji ne bježi od preuzimanja odgovornosti. Njegova energija, kreativnost i odlučnost da predvodi ekipu u ključnim trenucima, profilisali su ga u jednog od najznačajnijih faktora svih uspjeha Budućnosti u ABA ligi i Evrokupu.

Kao takav, Ferel će značajno pojačati konkurenciju među naturalizovanim igračima u crnogorskoj reprezentaciji i biti na raspolaganju selektoru Zvezdanu Mitroviću već u narednom kvalifikacionom „prozoru“ ovog ljeta. Crna Gora početkom jula gostuje Portugalu, a potom dočekuje Rumuniju, u borbi za plasman u drugu rundu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Ukoliko se nađe u selekciji na ljeto, Ferel bi bio treći naturalizovani igrač naše selekcije u ovim kvalifikacijama, nakon što je u prvom „prozoru“ igrao Kendrik Peri, a u drugom Derek Nidam, ali bi plejmejker Budućnosti sada mogao da bude dugoročno rješenje.