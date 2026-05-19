Nakon što je agresivno zamijenio desni "Ctrl" namenskim Copilot AI tasterom, Microsoft je zvanično priznao da je ta odluka napravila haos korisnicima.

Kada je Microsoft krenuo u agresivnu trku sa vještačkom inteligencijom, povukao je radikalan potez i uradio nešto što godinama nije - promijenio je izgled Windows tastature. Kompanija je uklonila desni "Ctrl" taster i na njegovo mjesto postavila namjensko dugme za pokretanje svog Copilot AI asistenta.

Međutim, tehnološki gigant je sada zvanično priznao da ova ideja nije bila najbolja. Nakon velikog talasa euforije oko vještačke inteligencije, u kompaniji su shvatili da korisnici ne žele da se kvalitet i stabilnost operativnog sistema žrtvuju zarad AI funkcija.

Zbog toga je pokrenut interni projekat pod nazivom Windows K2, sa jasnim ciljem da se uklone suvišne Copilot integracije i poprave najveći propusti u Windows 11 sistemu.

U objavljenoj zvaničnoj dokumentaciji, koju je prvi primijetio portal Windows Central, Microsoft je otvoreno priznao da je promjena tastature ozbiljno poremetila svakodnevni rad korisnika.

Uklanjanje desnog "Ctrl" tastera stvorilo je velike probleme ljudima koji su navikli na brze prečice, ali i onima koji koriste asistivne tehnologije, poput čitača ekrana za slabovide osobe.

Kako bi ispravio ovaj propust, Microsoft će kroz sledeće ažuriranje uvesti novu opciju unutar podešavanja. Korisnici će konačno dobiti mogućnost da sami izaberu funkciju Copilot tastera i ponovo ga pretvore u desni "Ctrl" ili u klasični taster za otvaranje pomoćnog menija.

Ova promjena na računare stiže do kraja godine.

Iako tačan datum još uvijek nije zvanično potvrđen, nema sumnje da će ova vijest obradovati sve koji su zbog jedne ishitrene odluke morali da mijenjaju svoje višegodišnje navike.