U okviru francuske istrage o mreži pokojnog američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina javilo se desetak novih navodnih žrtava

Desetak novih navodnih žrtava javilo se u okviru francuske istrage o mreži pokojnog američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, saopštio je pariski tužilac.

Francuska je pokrenula istragu o trgovini ljudima nakon što je Ministarstvo pravde SAD u januaru objavilo novu grupu dokumenata iz istrage o osramoćenom finansijeru, koji je umro u zatvoru 2019. godine čekajući suđenje po optužbama za trgovinu maloljetnicima radi seksualne eksploatacije, izvještava Evronjuz.

Javilo se oko dvadeset žrtava

Glavna tužiteljka Pariza, Lor Bekuo, rekla je za radio RTL da se oko dvadeset navodnih žrtava javilo nakon javnog apela u februaru. Neke od njih su već bile poznate istražiteljima iz prethodnih slučajeva.

"Međutim, javile su se i nove žrtve, za koje nismo ni znali. Ima ih oko dvanaest. Odluka koju smo do sada donijeli je da intervjuišemo ove žrtve. Neke od njih žive u inostranstvu, pa su istražitelji pokušali da organizuju sastanke koji bi im odgovarali kada bi mogli da dođu u Pariz.“" rekla je Bekuo.

Istraga u toku

Francuske sudije istražuju moguće zločine počinjene u Francuskoj, kao i one u koje su umiješani francuski državljani koji su olakšali Epstinove zločine.

Istražitelji pregledaju takozvane Epstinove dokumente i proveravaju sva imena koja su pomenule navodne žrtve, rekla je tužiteljka.

"Ponovo smo uzeli Epstinove računare, njegove telefonske zapise, njegove adresare" rekla je ona, dodajući da će njen tim "podneti zahteve za međunarodnu pomoć".

Francuski istražitelji su pretražili Epstinov luksuzni pariski stan još u septembru 2019. godine, mjesec dana nakon što je pronađen obješen u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku.

Veza sa drugim slučajevima u Francuskoj

Među navodnim žrtvama koje su već bile poznate istražiteljima su žene koje su se javile tokom istrage protiv bivšeg šefa evropske agencije za modelovanje, Žeralda Marija, i pokojnog modnog agenta Žan-Lika Brunela.

U martu je petnaest žena pozvalo Francusku da istraži Marija zbog mogućih veza sa Epstinom. Istražitelji su 2023. godine obustavili još jednu istragu o navodima da ga je Mari seksualno zlostavljala 1980-ih i 1990-ih jer je zastario rok.

Francuske vlasti uhapsile su Brunela 2020. godine pod optužbama da je seksualno zlostavljao maloljetnike i nabavljao žrtve za američkog milijardera.

Pronađen je mrtav u zatvoru 2022. godine. Dvije bivše manekenke rekle su za AFP da ih je modni izviđač Danijel Sijad nagovorio da ih preda Epstinu u jednom slučaju 2000-ih i Mari u drugom 1990-ih.

U najnovijoj istrazi o trgovini ljudima, "nijedna od osoba koje bi potencijalno mogle biti umešane još nije ispitana", rekao je Bekuo. Epstin se 2008. godine izjasnio krivim za podvođenje djevojke mlađe od 18 godina radi prostitucije i odslužio je 13 mjeseci zatvora prije nego što je pušten na slobodu.