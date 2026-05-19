Više desetina svjedoka je saslušano na suđenju nekadašenjem visokom policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću, penzionisanom glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom tužiocu Saši Čađenoviću.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Lazović, Katnić i Čađenović, kako su to policajci u svjedočkim iskazima naveli, nikada nijesu od njih tražili da nešto urade mimo zakona, piše Portal ETV.

"Svjedoci Tužilaštva potvrdili su odbranu našeg branjenika ali i optuženog Katnića i Lazovića. Nijedan svjedok nije potvrdio tezu Tužilaštva da Lazović ima bilo kakve veze sa optužbama SDT-a", u Višem sudu su kazali branioci Lazovića, advokati Zoran Piperović i Stefan Jovanović.

Suđenje Lazoviću, Katniću, Čađenoviću, koje SDT tereti da su svoje službene položaje podredili kavačkom klanu, što su oni kategorično negirali, nastavljeno je danas u Višem sudu primjećivanjem stranaka u postupku na iskaze svjedoka policajaca - Milorada Žižića, Dragoljuba Pekovića, Borisa Anđušića i Zorana Backovića.

,,Zoran Lazović nije sarađivao na bilo koji način sa grupom Radoja Zvicera", kazao je advokat Jovanović.

On se pridružio primjećivanjima kolege - advokata Zorana Piperovića.

On se osvrnuo na izlaganje tužioca Miloša Šoškića koji se "isključivo bavio Čađenovićem".

,,Očekivao sam da tužilac poveže navodnog šefa organizovane grupe Zorana Lazovića i Čađenovića kroz slučajeve koje je tužilac vodio za ubistvo Damira Hodžića, Adisa Spahića i pripremanje likvidacije Milića Šakovića. I ranije sam rekao da bih ja ovaj predmet završio za četiri pretresa", kazao je Piperović.

Nijednim gestom, kako je istakao, ne pominje se da je Lazović uticao na Čađenovića.

,,Saslušani policajci su upravo demontirali prvu tačku optužnice da nema organizovane kriminalne grupe. Upravo narativ iz optužnice da je vođa svih postupaka Radoje Zvicer, demantovana je saslušanim svjedocima", kazao je Piperović.

On je dodao da upravo iz svjedočenja policajaca proizilazi da su jednako postupali prema kavačkom i škaljarskom klanu.

Detaljno su, kako je objasnio, naveli što su sve preduzeli da bi osobe iz kavačke kriminalne grupe procesuirali.

,,Iskaz Dragoljuba Pekovića najviše pogađa Tužilaštvo jer mu je tužilac Šoškić posvetio najveću pažnju. Taj svjedok je rekao glavnu stvar što tužilac u izjašnjenjima preskače da nije pitan u Tužilaštvu: Da li ima dokaza protiv Duška Roganovića? Pa je svjedok u sudnici rekao:" da me je to pitao u Tužilaštvu" "rekao bih ne" , a takav bi odgovor dobio i od svih inspektora iz Centra bezbjednosti Herceg Novi", istakao je Piperović.

Cijela konstrukcija je, kako kaže, formirana da su optuženi navodno znali da postoje dokazi i na taj način su zloupotrijebili položaj, a Lazović što je "branio pretres i nije napisao krivičnu prijavu".

,,Radnja za to djelo je iz 2020. Danas je 2026. godina. Postoji li optužnica protiv Duška Roganovića za to djelo za koje ih Tužilaštvo tereti da su mu pomogli Roganoviću", upitao je Piperović.

Optuženi Katnić takođe je naveo da je iskazom bivšeg šefa Odsjeka za borbu protiv orgaizovanog kriminala Milorada Žižića srušena teza Tužilaštva da je štićena kriminalna grupa Zvicera.

,,Svjedoci su potvrdili da nijesam nikoga štitio", kazao je Katnić.

Isti stav imao je Čađenović je iskaz Žižića okarakterisao kao istinit podsjećajući da je odgovorio na desetine pitanja.

,,Svjedok Žižić je rekao da nije bilo selektivnosti. Ključna stvar je da je procesuirano više osoba iza kavačkog klana, nego škaljarskog. To nije moje mišljenje nego egzaktan podatak", kazao je Čađenović.

Jasno se, kako ističe Čađenović iz iskaza, može zaključiti da on nikada nikoga nije štitio, pogotovo ne kavčane.

,,Ne bi ih onda bilo više proceuiranih", kazao je Čađenović.

On je prigovorio i iskazu Sabahete Hodžić navodeći da su ona i njen suprug saslušani u Tužilaštvu u svojstvu ovlašćenih predstavnika porodice. Za to, kako je istakao, postoje dokazi u spisima predmeta.

Njihov sin Damir Hodžić i zet Adis Spahić ubijeni su u avgustu 2020 a tužilac Čađenović je rukovodio tom istragom i procesuirao vrh kavačkog klana, podsjeća ETV.

Tužilac Šoškić se fokusirao na iskaz Dragoljuba Pekovića koji je, kako kaže, promijenio iskaz koji je dao u Tužilaštvu a da bi olakšao poziciju optuženima.

Suđenje se nastavlja 28. maja.

