Istraga o vezama sa Džefrijem Epstajnom potresla porodicu Rod-Larsen, nakon što su objavljeni sporni dokumenti

Sin dvoje visokih norveških diplomata, koji su pod istragom zbog navodnih veza sa Jeffrey Epstein, pronađen je mrtav u Oslu, prenose strani mediji.

Edvard Jul Rod-Larsen (25), kojem je osramoćeni finansijer testamentom ostavio pet miliona dolara, pronađen je u srijedu, a slučaj je potresao norvešku javnost.

Roditelji za smrt sina krive medijski pritisak

Njegovi roditelji, Mona Jul i Terje Rod-Larsen, nalaze se pod istragom norveških vlasti nakon što su njihove veze sa Epstajnom pomenute u dokumentima američkog Ministarstva pravde.

U saopštenju koje su objavili preko advokata, naveli su da je njihov sin bio izložen ogromnom pritisku zbog medijskih spekulacija.

Ukazali su na, kako tvrde, mjesece intenzivne pažnje koja je „prešla granicu kritičkog izvještavanja i pretvorila se u sumnjičenja i nagađanja“, dodajući da je takva atmosfera pogodila cijelu porodicu.

Istraga zbog korupcije i veza sa Epstajnom

Vijest o smrti dolazi samo dva dana nakon što su norveška i francuska policija pokrenule zajedničku istragu protiv bračnog para zbog sumnji na korupciju.

Mona Jul je ranije podnijela ostavku na funkciju ambasadorke, dok se njen suprug, bivši čelnik Međunarodnog instituta za mir, takođe suočava sa optužbama.

Posjeta Epstajnovom ostrvu

Dokumenti ukazuju da je porodica 2011. godine posjetila Epstajnovo privatno ostrvo Little Saint James, kada su njihova djeca imala oko deset godina.

U prepisci koja je kasnije objavljena, Terje Rod-Larsen zahvaljivao se Epstajnu na pozivu, opisujući boravak kao „jedinstveno iskustvo“.

Oporuka i diplomatska pozadina

Prema podacima Ministarstva pravde, Epstajn je nakon smrti 2019. godine ostavio značajna sredstva djeci ovog para. Terje Rod-Larsen je čak bio imenovan za izvršioca njegove oporuke, ali je to kasnije povučeno.

Bračni par je poznat i po ulozi u pregovorima koji su doveli do Oslo Accords tokom devedesetih godina, a negirali su bilo kakve nezakonite aktivnosti.

Skandal zahvatio i kraljevsku porodicu

Afera povezana sa Epstajnom proširila se i na druge visoke krugove. Među njima je i norveška prestolonasljednica Mette-Marit, koja je ranije priznala kontakt sa Epstajnom i izrazila žaljenje zbog toga.

Ovaj slučaj dodatno je produbio kontroverze oko međunarodnih veza osramoćenog finansijera i njihovog uticaja na političke i društvene elite širom svijeta.