Iz Vrhovnog suda su rekli da je Aleksiću pritvor prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 22. februara 2026. godine, a da mu je produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 19. marta 2026. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još tri mjeseca pritvor Novici Aleksiću koji se sumnjiči da je učestvovao putem pomaganja u pokušaju ubistva "škaljarca" Andrije Markovića i M. J. iz Nikšića, 10. decembra 2025. godine u tom gradu.

"Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 18. maja 2026. godine za produženje pritvora protiv okrivljenog N. A. donijelo je rješenje da se okrivljenom produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 20. avgusta 2026.godine. Okrivljenom je pritvor produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju putem pomaganja", ističe se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda su dodali da se Aleksić, prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i spisima predmeta, osnovano sumnjiči da je tokom 2025. godine u Nikšiću pomagao NN izvršiocu u izvršenju pokušaja teškog ubistva tako što mu je dao pištolj marke "CZ" model "M88A", čiji je okvir prethodno napunio municijom kalibra 9x19 mm, a koje oružje i municiju je neovlašćeno držao i nosio.

"NN izvršilac je potom 10. decembra 2025. godine u večernjim satima u lokalu 'Priča' u Nikšiću pucao iz tog pištolja prema A. M. i M. J. sa namjerom da ih liši života. Tom prilikom su oni zadobili teške tjelesne povrede, dok su u opasnost dovedeni životi još 4 osobe koje su se nalazile u neposrednoj blizini. Pritvor je okrivljenom produžen zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela", piše u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda su rekli da je Aleksiću pritvor prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 22. februara 2026. godine, a da mu je produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 19. marta 2026. godine.

"Po ovom rješenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 20. avgusta 2026. godine", kazali su iz Vrhovnog suda.