Aleksandar Vučić otkrio građanima kako je NIS dobio produženu dozvolu za rad do 23. januara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru za "Radio televiziju Srbije" govorio o naftnoj situaciji u Srbiji i produženoj licenci NIS-a za rad do 23. januara ove godine. Ranije danas je najavio da nafta preko JANAF-a kreće da dolazi od ponedjeljka 5. januara.

"Ja mislim da u tom trenutku Amerikanci očekuju da vide sve glavne tačke budućeg ugovora između prodavca NIS i budućeg kupca, u ovom slučaju najvjerovatnije mađarske kompanije MOL. Ne mogu da kažem dok se ne završi cijela konstrukcija, ali nema sumnje da je MOL zajedno sa NIS, državom Srbijom radio na pismu OFAK-u i na omogućavanju dobijanja licence.

Daleko je 24. mart. Ja želim građanima da kažem, mi smo pretrpjeli veoma teške posljedice zbog toga što rafinerija nije radila.

Mi imamo pad industrijske proizvodnje i u decembru i u novembru mjesecu zbog prestanka rada rafinerije. I to se drastično i dramatično odražava na stanje naše privrede.

I pošto slušam teorije zavjere kako će rafinerija da prestane da radi i da će je gasiti Mađari, kao što su gasili u Hrvatskoj i negdje, neće da prestane da radi, jer i Srbija je vlasnik 29,87 odsto i mi se pitamo, a pokušaćemo u budućnosti da kupimo još neki procenat, ne bismo li došli do iznad tih, iznad te jedne trećine, kako bismo mogli, rekao bih, na još snažniji način da ne samo kontrolišemo, ne samo nadziramo, već i da učestvujemo u upravljanju NIS-om. Uslovi američki koje smo dobili, o čemu se malo govori, ne može jer se i ne zna sasvim, ali ja sam ih dobio, u razgovoru sa njima od samog deinvestiranja Rusa, oni su tražili da ne bude ruska nafta, mi nismo ni koristili rusku naftu, ali to je vjerovatno uslov za Mađare da nam ne bi davali naftu iz Toka Društva, nego da bi morali da uzimaju preko Hrvatske i obično to bude iračka nafta ili neka druga arapska nafta koja se na kotacijama kupuje", objasnio je predsednik Srbije.