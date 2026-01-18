Pedro Sančez upozorava da bi američka invazija na Grenland učinila Vladimira Putina najsrećnijim čovjekom na svijeti i oslabila NATO, dok Tramp prijeti dodatnim carinama evropskim saveznicima dok SAD ne dobiju kontrolu nad ostrvom.

Španski premijer Pedro Sančez je u intervjuu objavljenom u nedjelju rekao da bi američka invazija na Grenland "učinila Vladimira Putina najsrećnijim čovjekom na svijetu".

Sančez je rekao da bi svaka američka vojna akcija protiv danskog prostranog arktičkog ostrva naštetila NATO-u i legitimizovala rusku invaziju na Ukrajinu.

"Ako se fokusiramo na Grenland, moram reći da bi američka invazija na tu teritoriju učinila Vladimira Putina najsrećnijim čovjekom na svijetu. Zašto? Zato što bi to legitimizovalo njegov pokušaj invazije na Ukrajinu. Ako bi Sjedinjene Države upotrebile silu, to bi bila smrtna presuda za NATO. Putin bi bio dvostruko srećan", rekao je on u intervjuu za list "La Vangardija".

Predsjednik Donald Tramp je u subotu, čini se, promijenio stav o Grenlandu, obećavajući da će povećati carine evropskim saveznicima dok se Sjedinjenim Državama ne dozvoli kupovina Grenlanda.

U objavi na Truth Social-u, Tramp je rekao da će dodatne uvozne tarife od 10% stupiti na snagu 1. februara na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Holandije, Finske i Ujedinjenog Kraljevstva - a sve već imaju carine koje je uveo Tramp.

Te carine bi se povećale na 25% 1. juna i ostale bi na snazi dok se ne postigne dogovor o kupovini Grenlanda od strane SAD, napisao je Tramp.

Više puta je insistirao da se neće zadovoljiti ničim manjim od vlasništva nad Grenlandom, autonomnom teritorijom Danske. Lideri Danske i Grenlanda odgovorili su da ostrvo nije na prodaju i da ne žele da budu dio Sjedinjenih Država.