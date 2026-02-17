Američki plejmejker Jogi Ferel dobio je pasoš Crne Gore, čime su i formalno stvoreni uslovi da u budućnosti nastupa za nacionalni tim

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaš Budućnosti Voli, za koju igra već treću sezonu, jedan je od ključnih organizatora igre podgoričkog kluba. Iako u aktuelnom Kupu Crne Gore još ima status stranca zbog nezavršenog administrativnog postupka, očekuje se da bi od ljeta mogao da konkuriše za dres reprezentacije i bude na raspolaganju selektoru Zvezdanu Mitroviću, prenosi RTCG.

Jogi Ferel je u Podgoricu stigao sa bogatim NBA i evropskim iskustvom, a vrlo brzo se profilisao kao lider spoljne linije “plavo-bijelih”.

Dobijanje crnogorskog pasoša moglo bi imati i širi značaj za reprezentaciju, jer bi nacionalni tim dobio naturalizovanog beka sa iskustvom velikih utakmica, što bi dodatno pojačalo rotaciju na spoljnim pozicijama i donijelo više kreativnosti u organizaciji igre u narednim kvalifikacionim ciklusima.