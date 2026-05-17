Nuklearna elektrana Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pogođena je dronom, što je izazvalo požar. IAEA izražava zabrinutost zbog bezbjednosti.

U napadu dronom pogođena je u nedjelju jedina nuklearna elektrana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo požar na njenom obodu.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima niti o curenju radijacije, ali incident dodatno ukazuje na rizik od obnove rata, dok je primirje sa Iranom i dalje veoma nestabilno. Niko nije odmah preuzeo odgovornost za napad, a vlasti UAE nijesu direktno optužile nijednu stranu.

Međutim, Emirati su prethodnih dana optužili Iran za više napada dronovima i raketama usljed rastućih tenzija oko Ormuskog moreuza, ključnog energetskog pomorskog pravca koji je pod blokadom Irana.

Sjedinjene Američke Države odgovorile su blokadom iranskih luka, dok diplomatski napori za postizanje trajnijeg mira nijesu uspjeli.

UAE su, u međuvremenu, ugostili izraelske sisteme protivvazdušne odbrane i vojno osoblje, nakon što se Izrael pridružio američkom napadu 28. februara, koji je pokrenuo rat.

Predsjednik SAD Donald Trump nagovijestio je da bi sukobi mogli ponovo da eskaliraju, dok je iranska državna televizija više puta emitovala priloge u kojima voditelji drže puške tipa “kalašnjikov” kako bi stanovništvo držali u pripravnosti za mogući rat.

Borbe između Izrael i Hezbolah, militantne grupe koju podržava Iran, takođe su intenzivirane uprkos nominalnom prekidu vatre u Libanu, što dodatno opterećuje krhko primirje u regionu.

Elektrana pokriva četvrtinu energetskih potreba UAE

Nuklearna elektrana Barakah vrijedna 20 milijardi dolara izgrađena je uz pomoć Južne Koreje i puštena je u rad 2020. godine. To je prva i jedina nuklearna elektrana u arapskom svijetu i obezbjeđuje oko četvrtinu energetskih potreba UAE.

Nuklearni regulator UAE saopštio je da požar nije uticao na bezbjednost elektrane.

“Sve jedinice funkcionišu normalno”, navedeno je u objavi na mreži Iks.

Međunarodna agencija za atomsku energiju – Međunarodna agencija za atomsku energiju – sa sjedištem u Beču saopštila je da je udar izazvao požar u električnom generatoru i da se jedan reaktor trenutno napaja pomoću dizel-generatora za hitne slučajeve.

Generalni direktor IAEA Rafael Grossi izrazio je “duboku zabrinutost” zbog incidenta i naglasio da su vojne aktivnosti koje ugrožavaju nuklearnu bezbjednost neprihvatljive.

Ovo je prvi put da je Nuklearna elektrana Barakah sa četiri reaktora napadnuta. Nalazi se u blizini granice sa Saudijskom Arabijom, oko 225 kilometara zapadno od Abu Dabija.

Jemenski Huti, koje podržava Iran i protiv kojih su se UAE borili u okviru koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, još 2017. godine tvrdili su da su gađali elektranu tokom njene izgradnje, što su Emirati tada negirali.