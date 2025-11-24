Ministarstvo finansija SAD odobrilo je transakcije sa više ruskih banaka kako bi se finansiralo proširenje nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Ministarstvo finansija SAD izdalo je dozvolu za transakcije sa ruskim bankama radi finansiranja proširenja nuklearne elektrane u Pakšu, u Mađarskoj.

Dokument je objavljen u petak na veb-sajtu Ministarstva finansija SAD i uključuje, između ostalih, rusku centralnu banku, Gazprombanku, VEB, Sberbanku i VTB.

Mađarski premijer Viktor Orban je početkom mjeseca najavio da je Vašington pristao da ukine sankcije projektu proširenja nuklearne elektrane Pakš.

Američki državni sekretar Marko Rubio je kasnije izjavio da dozvole za finansiranje Paks 2 neće biti vremenski ograničene, prema ruskoj novinskoj agenciji Interfaks.

"Želimo da dovrše izgradnju kako bi mogli da postanu energetski nezavisni", dodao je Rubio, prema izvještaju Interfaksa.

Budimpešta planira da proširi svoju nuklearnu elektranu izgradnjom dva VVER reaktora snage 1,2 gigavata. Ugovor je dodijeljen na javnom tenderu 2014. godine kompaniji Nižnji Novgorod Inženjering, podružnici ruske državne nuklearne korporacije Rosatom.

Krajem juna, Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) izdala je "opštu licencu" grupi ruskih finansijskih institucija za određene transakcije vezane za nuklearnu energiju koja se koristi u civilne svrhe. Licenca je izdata na period do 19. decembra ove godine.

Prije dvije nedelje, mađarska kompanija MVM Group i američka kompanija za nuklearnu tehnologiju Westinghouse Electric Company potpisale su sporazum o isporuci nuklearnog goriva.

Prema ovom sporazumu, Westinghouse će snabdijevati MVM gorivom evropske proizvodnje za nuklearne reaktore VVER za kompleks Pakš od 2028. godine.

"Diverzifikovano snabdijevanje gorivom ublažava spoljnu izloženost i znači predvidljivost i energiju po pristupačnim cijenama za porodice i korporativne klijente", rekao je tim povodom izvršni direktor MVM grupe Karolj Matrai.

Šef trgovine nuklearnim gorivom kompanije Westinghous, Tarik Čoho, napomenuo je u saopštenju da će ovim ugovorom sada snabdijevati sve nuklearne elektrane u Evropi sa instaliranim VVER reaktorima.

Kompanija je uspostavila komercijalne odnose, između ostalog, sa nuklearnim elektranama u Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj i Finskoj, rekao je šef mađarske grupe.