Pet dronova primijećeno je u nedelju uveče iznad belgijske nuklearne elektrane Doel, dok vlasti istražuju moguće strano uplitanje i prate situaciju zbog talasa aktivnosti dronova širom zemlje.

Izvor: Profimedia

Pet dronova primijećeno je u nedelju uveče kako lete iznad belgijske nuklearne elektrane Doel, u blizini luke Antverpen, saopštila je energetska kompanija Engie.

"U početku smo otkrili tri drona, ali smo potom vidjeli ukupno pet. Bili su u vazduhu oko sat vremena", izjavila je u ponedeljak ujutro za POLITICO portparolka kompanije, Helen Smits.

Prva prijava o tri drona stigla je nešto pre 22 časa u nedelju, dodala je Smits, ističući da ti letovi nisu imali nikakav uticaj na rad elektrane. Nacionalni krizni centar Belgije, koji trenutno prati situaciju, potvrdio je incident.

Ranije uveče, vazdušni saobraćaj na aerodromu u Liježu bio je privremeno obustavljen nakon više prijava o dronovima. Letovi su zaustavljeni oko 19.30, a nastavljeni manje od sat vremena kasnije.

Najnoviji incident dio je talasa aktivnosti dronova koji remete ključnu infrastrukturu širom Belgije. Prošle nedelje aerodromi u Briselu i Liježu suočili su se s ponovljenim prekidima, dok su dronovi uočeni i iznad vojnih baza i luke Antverpen.

Belgija je u četvrtak održala sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost, nakon koje je ministar unutrašnjih poslova Bernard Kinten izjavio da vlasti „imaju situaciju pod kontrolom“.

Iako se vlada uzdržava od direktnog upiranja prstom, belgijske obavještajne službe sumnjaju na inostrano uplitanje, pri čemu se Moskva smatra najvjerovatnijim izvorom, navode lokalni mediji. Ministar odbrane Teo Franken rekao je u subotu da je „Rusija očigledno vjerovatan osumnjičeni“.

U nedelju je Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo da će se pridružiti Francuskoj i Njemačkoj u slanju osoblja i opreme Belgiji radi pomoći u suzbijanju upada dronova oko osetljivih objekata.