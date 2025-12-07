Istražitelji Međunarodne agencije za atomsku energiju strahuju od katastrofe u Černobilju, istakli su da prolazi radioaktivna prašina.

Izvor: Tetiana DZHAFAROVA / AFP / Profimedia

Svijet je u subotu 6. decembra obišla vijest da je oštećena zaštitna struktura nuklearne elektrane Černobilj koja je bila na udaru ruskog napada u dronovima u februaru ove godine. U međuvremenu je više testova sprovela Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) koja je saopštila da je oštećenje ozbiljno i da struktura više ne može u potpunosti da zadrži emisiju radioaktivnog materijala.

Stručnjaci iz IAEA su poslednja ispitivanja sproveli krajem novembra i početkom decembra kada su utvrdili da zaštitna struktura ozbiljno "propada", piše britanski "Telegraf". Kako su naveli u izveštaju, zaštitna struktura je izgubila svoju primarnu bezbjednosnu funkciju i kapacitet sprečavanja radioaktivnog materijala je značajno opao što je izazvalo uzbunu širom Evrope.

Kada i kako je oštećena zaštitna struktura nuklearne elektrane Černobilj?

U februaru ove godine je ruska vojska izvela strahovit ruski napad na nuklearnu elektranu Černobilj koja se nalaz na oko 130 kilometara od Kijeva, prestojnice Ukrajine. Černobilj je još uvijek pod kontrolom Ukrajine i u više navrata od početka rata se IAEA oglašavala i apelovala da se obje strane suzdrže od napada blizu elektrane da se ne bi ponovila katastrofa slična onoj iz aprila 1986. godine.

Na društvenim mrežama postoji i snimak napada iz februara ove godine. Rusija je tada izvela vazdušni napad "Šahed" dronovima koji su izazvali ozbiljno oštećenje zaštitne strukture.

The video posted by Zelensky, claiming to show a "Russian drone strike" on the Chernobyl NPP, is clearly manipulated, with several cuts visible. Notably, about 9 seconds are missing during the explosions.



Next time, when you cut the video, please also crop it to remove the…https://t.co/wa4mcBgnpqpic.twitter.com/QlSNZ98qrq — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics)February 14, 2025

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je prvi objavio snimak tadašnjeg napada. Rusija je i tada i do današnjeg dana demantovala da ima ikakve veze sa napadom i oštećenjem nuklearne elektrane Černobilj.

Šta su otkrili istražitelji IAEA?

Posljednji testovi istražitelja IAEA utvrdili su da zaštitna struktura više nije čvrsta kao prije i propušta radijaciju. Konkretno, radioaktivna prašina sada prolazi kroz zaštitni sloj.

Takođe, naveli su da zasad nisu detektovali veću emisiju radioaktivnog zračenja. No, strah svakako postoji od pogoršanja katastrofe.

Kakav zaštitni sloj se nalazi kod nuklearne elektrane Černobilj?

Nuklearna elektrana Černobilj obložena je zaštitnim "pokrivačem" bijele boje od čelika koji je težak oko 25.000 tona. Prekriven je čitav reaktor četiri koji je eksplodirao 1986. kada se dogodila "čuvena" katastrofa u ovoj nuklearnoj elektrani.

Zaštitni sloj izgrađen je 2016. godine. Pre toga je već postojao vid zaštitne konstrukcije koja je samo nadograđena i modernizovana, ali se situacija zakomplikovala zbog rata u Ukrajini jer svaka eksplozija u neposrednoj blizini izaziva strah kod stručnjaka i u javnosti.

"Istraga je utvrdila da je zaštitni sloj izgubio primarnu funkciju. Nema trajnog oštećenja na strukturi i nadzornom sistemu koji mjeri nivo radijacije", navela je IAEA u svom izvještaju.

Zaštitna građevinska struktura je prvobitno izgrađena još u vrijeme Sovjetskog saveza, nekoliko godina nakon katastrofe. Vremenom je samo dorađivana, izgradnja je koštala oko 1,25 milijardi funti.

Cijena izgradnje je, radi poređenja, dvostruko veća od Ajfelovog tornja u Parizu u Francuskoj. Nastavak radova bi trebalo da otpočne tokom 2026. godine, prema riječima Rafaela Grosija, generalnog direktora IAEA.