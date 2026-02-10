Ruska vojska planira veliku ofanzivu kako bi porazila ukrajinsku vojsku do ljeta sa ciljem sticanja dominantne pozicije u pregovorima.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruska Federacija navodno planira da poveća broj trupa u Ukrajini u narednom periodu kako bi izvršila masovnu ofanzivu sa ciljem da do ljeta ostvari velike napretke kako bi imala dominantan položaj u pregovorima, piše "Kijev Post". Međunarodni posmatrač i Kijev su to utvrdili zajedničkom analizom.

"Moskva akumulira strateške rezerve za napad velikih razmjera koji će biti pokrenut krajem proljeća u istočnom, a kasnije i južnom sektoru Ukrajine", izjavio je Roman Pohorili, suosnivač vojne istraživačke organizacije Dipstejt Ukrajina (Deep State UA) na konferenciji o bezbjednosti koja je održana u Kijevu početkom februara.

Vidi opis Putin spremio završni udarac u Ukrajini: Moskva gomila armiju sa posebnim ciljem, poznat i krajnji rok Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Prema njegovoj ocjeni, fokalne tačke (ključna mesta za napad) ruske vojske biće veći gradovi u Donjeckoj oblasti - Slavjansk i Kramatorsk. Navodi da bi se na udaru nove žestoke ruske ofanzive mogli naći i Zaporožje i Orihiv.

Američki vojni analitičari smatraju da nije realno da ruska vojska ostvari toliko vojnih uspjeha do ljeta, za tako kratak vremenski period. Analize su pokazale da je ukrajinska vojska sposobna da odbije velike talase ruskih napada.