Makron, Starmer i Merc razgovaraće sa ukrajinskim predsjednikom o narednim koracima u ratu i mogućim mirovnim inicijativama

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Francuski predsjednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i njemački kancelar Fridrih Merc sastaće se u nedjelju u Londonu sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o nastavku podrške Kijevu i daljim koracima u vezi sa ratom u Ukrajini.

Jelisejska palata saopštila je da će fokus razgovora biti na jačanju podrške Ukrajini i povećanju pritiska na Rusiju, u trenutku kada sukob ulazi u novu fazu i kada diplomatski napori za postizanje mira ne daju značajnije rezultate.

Francusko predsjedništvo navelo je da će sastanak pomoći evropskim liderima da usaglase naredne korake u pružanju vojne, političke i ekonomske pomoći Ukrajini, ali i da definišu zajednički pristup prema Moskvi.

Sastanak dolazi u trenutku pojačanih nastojanja evropskih država da zadrže Ukrajinu među ključnim međunarodnim prioritetima i spriječe slabljenje podrške Zapada.

Iz Jelisejske palate poručeno je da se Rusija suočava sa vojnim, ekonomskim i strateškim izazovima, uprkos nastavku ofanzivnih operacija na frontu.

Novi razgovori uslijediće samo nekoliko dana nakon što je Zelenski javno pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na direktne mirovne pregovore kako bi provjerio postoji li stvarna spremnost Moskve za okončanje rata.

Ukrajinski predsjednik ranije je poručio da Evropa mora imati mjesto za pregovaračkim stolom, ističući da se o budućnosti evropske bezbjednosti ne može odlučivati bez aktivnog učešća evropskih lidera.

Istovremeno, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da nema ništa protiv direktnih pregovora između Ukrajine i Rusije bez početnog posredovanja Vašingtona.

"Nemam ništa protiv. Neka oni to riješe. Ja sam taj koji ih je doveo do ove pozicije i mislim da će se to riješiti. Vjerujem da smo blizu tačke na kojoj bi Rusija i Ukrajina trebalo da budu", rekao je Tramp novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Zelenski predložio direktan sastanak sa Putinom u neutralnoj zemlji, poput Švajcarske, Turske ili neke arapske države, uz mogućnost da Sjedinjene Države i evropski partneri učestvuju kao garanti bezbjednosti eventualnog sporazuma.

Međutim, Kremlj je odbacio taj prijedlog. Putin je ocijenio da bi direktan samit u ovom trenutku bio besmislen i poručio da bi Zelenski, ukoliko želi sastanak, trebalo da doputuje u Moskvu.

Zelenski je odbacio takvu mogućnost, navodeći da nakon godina rata nema razloga da ukrajinski predsjednik putuje u rusku prijestonicu, jednako kao što ne vidi razlog da ruski predsjednik dolazi u Kijev.

Komentarišući odgovor Moskve, ukrajinski lider ocijenio je da on pokazuje nedostatak stvarne želje za okončanjem sukoba.

Prema njegovim riječima, dodatno pooštravanje međunarodnih sankcija ostaje najefikasniji način da se oslabi sposobnost Rusije da finansira ratne operacije i poveća pritisak za postizanje političkog rješenja.