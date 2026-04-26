Iran je tokom napada na američku bazu u Kuvajtu koristio zastarele avione F-5, koji su uspjeli da probiju slojeve protivvazdušne odbrane i izbace bombe na cilj.

Izvor: Profimedia

Prema izvještaju američkog NBC-ja, Iran je tokom napada na američku bazu Camp Buehring u Kuvajtu koristio nekoliko decenija stare avione F-5. Ovaj napad, kako se navodi, ukazuje na znatno veći haos u američkoj protivvazdušnoj odbrani nego što se ranije smatralo.

Prema pisanju NBC-ja, iranski piloti uspjeli su da se probiju kroz slojeve protivvazdušne odbrane i izbace bombe na bazu.

Posebno iznenađuje činjenica da je napad izveden avionima starim više od 50 godina, koji su tehnološki znatno inferiorniji u odnosu na američku vazdušnu flotu, koja uključuje F-16, F-18, F-35 i F-22.

Procjenjuje se da Iran raspolaže sa oko tridesetak operativnih aviona F-5, što su ostaci flote nabavljene prije Islamske revolucije. Ukupno je u Iran tada isporučen 181 avion ovog tipa, proizveden do 1976. godine.

Iran je kasnije, putem obrnutog inženjeringa, razvio i sopstvene varijante F-5, poznate kao HESA Saeqeh i HESA Azarakhsh, ali nije poznato koliko ih je trenutno u upotrebi.

Avion F-5 razvila je američka kompanija Northrop krajem 1950-ih, prvi let imao je 1959. godine, dok je u operativnu upotrebu uveden 1964, a proizvodnja je trajala do 1987. godine.

Da su postojali pokušaji napada iz vazduha pokazuje i raniji izvještaj prema kojem su vazdušne snage Katara oborile dva iranska aviona Su-24, neposredno prije nego što su stigli da izvrše napad.

Konzervativni tink-tenk American Enterprise Institute (AEI) navodi da je šteta na američkim bazama i opremi u Persijskom zalivu bila znatno veća nego što je Pentagon javno priznao, te da bi troškovi sanacije mogli dostići milijarde dolara.

Prema procjenama AEI-ja, Iran je pogodio više od 100 ciljeva u okviru 11 baza u sedam zemalja – Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Jordanu, Kuvajtu, Iraku i Saudijskoj Arabiji. Analitičari navode da bi sama obnova infrastrukture mogla koštati više od pet milijardi dolara.