Kompanija tvrdi da su pravila tendera mijenjana tokom postupka i upozorava na moguće finansijske posljedice po državu

Kako prenosi CDM, luksemburško-američka kompanija Corporación América Airports (CAAP) zvanično se obratila Skupština Crne Gore upozoravajući na, kako navode, ozbiljne nezakonitosti u postupku dodjele koncesije za aerodrome u Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat, tražeći da se odluka o izboru koncesionara ne usvaja prije detaljnog razmatranja svih spornih pitanja.

U dopisu upućenom predsjedniku Skupštine Andrija Mandić, kao i predsjednicima skupštinskih odbora Boris Mugoša i Dragan Bojović, kompanija tvrdi da su tokom tenderskog postupka postojale ozbiljne proceduralne i suštinske nepravilnosti koje bi mogle imati dalekosežne posljedice po Crnu Goru.

Kako prenosi CDM, CAAP navodi da Skupština ne bi smjela da odlučuje o izmjenama ugovora o koncesiji prije nego što se razjasne sva sporna pitanja, posebno jer su pred Upravnim sudom već pokrenuti postupci protiv odluka Tenderske komisije i Ministarstva saobraćaja.

Kompanija tvrdi da su tokom vrednovanja ponuda pravila mijenjana nakon otvaranja tendera, što je, prema njihovim navodima, dovelo do favorizovanja jednog ponuđača. Posebno problematizuju način obračuna tehničkih i finansijskih kriterijuma, uz tvrdnju da metodologija nije bila unaprijed jasno definisana i da je naknadno uveden novi sistem bodovanja koji je uticao na konačni rezultat.

U dokumentu se upozorava i na, kako navode, štetne izmjene nacrta ugovora o koncesiji, uključujući smanjenje obaveza budućeg koncesionara, izmjene klauzula o eksproprijaciji, smanjenje osiguranja od odgovornosti, kao i promjene odredbi koje se odnose na arbitražu i raskid ugovora.

CAAP posebno izražava zabrinutost zbog mogućnosti da bi država mogla preuzeti troškove eksproprijacije zemljišta i infrastrukture potrebne za realizaciju projekta, kao i zbog odredbi koje, prema njihovoj ocjeni, daju široka prava budućem koncesionaru u slučaju sporova ili raskida ugovora.

Kako prenosi CDM, među ključnim spornim izmjenama kompanija navodi novo pravo eksproprijacije na teret države, povećane obaveze države u vezi sa sudskim sporovima i infrastrukturnim pitanjima, kao i klauzulu prema kojoj bi troškove sporova zbog povećane buke snosila Crna Gora, a ne koncesionar.

U dopisu se navodi i da je budući koncesionar oslobođen pojedinih prethodno predviđenih obaveza, uključujući pribavljanje određenih dozvola i studija prije preuzimanja aerodroma. Takođe se problematizuje smanjenje iznosa obaveznog osiguranja od odgovornosti prema trećim licima sa 750 na 500 miliona eura, kao i uvođenje takozvanih „step-in“ prava za banke i kreditore.

Kompanija je pozvala Skupštinu da od Vlade i nadležnih institucija zatraži kompletnu dokumentaciju i dodatna pojašnjenja prije eventualnog odlučivanja o izmjenama koncesionog aranžmana.

„Kao najviše zakonodavno i predstavničko tijelo, Skupština Crne Gore ne bi smjela da konvalidira postupak koji obiluje ovakvim pravnim nepravilnostima“, navodi se u dopisu.

CAAP je bio drugorangirani ponuđač na tenderu za dugoročni zakup crnogorskih aerodroma, dok je prvo mjesto pripalo južnokorejskoj kompaniji Incheon International Airport Corporation.