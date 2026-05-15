Izrael i Liban postigli su sporazum o produženju prekida vatre za još 45 dana, uz najavu da će razgovori između dvije strane biti nastavljeni početkom juna.

Izrael i Liban su postigli sporazum o produženju prekida vatre za još 45 dana. Prvobitni prekid vatre proglasio je američki predsjednik Donald Tramp 16. aprila

"Prekid neprijateljstava od 16. aprila produžava se za 45 dana kako bi se omogućio dalji napredak", rekao je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot, javlja Rojters.

Stejt department je opisao razgovore između Izraela i Libana, održane u Vašingtonu u četvrtak i petak, kao "veoma produktivne" i najavio da će se delegacije ponovo sastati 2. i 3. juna.

Pozadina sukoba

Ovonedeljni razgovori bili su treći sastanak između strana otkako je Izrael pojačao vazdušne napade na Liban, nakon raketnog napada Hezbolaha na Izrael 2. marta.

Napad se dogodio tri dana nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana. Izrael je takođe prošlog mjeseca proširio kopnenu invaziju na južni Liban.

Sukob u Libanu odvija se paralelno sa ratom između SAD i Irana, i uprkos prekidu vatre proglašenom 16. aprila, neprijateljstva su od tada uglavnom ograničena na južni dio zemlje.