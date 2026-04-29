Izraelska vojska je saopštila da je uništila podzemne tunele Hezbolaha u južnom Libanu, upoređujući te strukture sa onima na koje je naišla u Gazi. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da su strukture uništene u "masovnoj eksploziji" u Kantari.

"Premijer Benjamin Netanjahu i ja smo naložili IDF-u da uništi svu terorističku infrastrukturu u zoni bezbjednosti do 'Plave linije', kako pod zemljom tako i iznad zemlje, baš kao u Gazi - kako bi se uklonile prijetnje po stanovnike Galileje", rekao je Kac.

Plava linija je područje koje se proteže 120 kilometara (oko 75 milja) duž južnog Libana i djeluje kao de fakto granica između dvije zemlje.

Izraelska vojska je saopštila da su njeni vojnici pronašli dva podzemna tunela izgrađena tokom otprilike jedne decenije, koji su se protezali "desetine metara" pod zemljom.

Vojska je saopštila da je pronašla snajpersko oružje, eksplozivne naprave i opremu koja je omogućila militantima da ostanu pod zemljom duže vrijeme. Vojska je takođe podijelila video koji navodno prikazuje unutrašnjost tunela. CNN ne može nezavisno da potvrdi tvrdnje IDF-a niti slike.

"Uništavamo njihovu terorističku infrastrukturu, ubijamo desetine i desetine njihovih militanata, a još više tek dolazi", rekao je Netanjahu u video poruci.

"Libanska vlada i libanska vojska su se obavezale da demilitarizuju teroriste i oružje Hezbolaha na jugu Libana i ovo su rezultati", rekao je Kac.

Izrael je više puta kritikovao libansku vladu što ne čini dovoljno da umanji kapacitete Hezbolaha. Hezbolah nije komentarisao.